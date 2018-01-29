Александра Саснович впервые поднялась в топ-50 рейтинга WTA
- 29.01.2018, 10:48
Во главе же мирового рейтинга 27-летняя датчанка Каролин Возняцки.
Белорусская 23-летняя теннисистка Александра Саснович, впервые в карьере добравшаяся до 3-го круга открытого чемпионата Австралии, поднялась на рекордное для себя 46-е место в обновленном рейтинге WTA, пишет tut.by.
На рекордную для себя высоту поднялась и 19-летняя белоруска Арина Соболенко, занимающая 65-ю позицию.
Во главе же мирового рейтинга 27-летняя датчанка Каролин Возняцки. В минувшую субботу она, выиграв Australian Open, впервые в карьере завоевала трофей из серии «Большого шлема» и вернулась на вершину рейтинга WTA впервые с января 2012 года.
1 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 7965 очков
2 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7715
3 (4). Элина Свитолина (Украина) — 6085
4 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5690
5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5445
6 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4901
7 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4495
8 (5). Винус Уильямс (США) — 4278
9 (16). Ангелик Кербер (Германия) — 3031
10 (11). Кристина Младенович (Франция) — 2935.
… 46 (56). Александра Саснович (Беларусь) — 1142…
… 65 (66). Арина Соболенко (Беларусь) — 933…
… 133 (134). Вера Лапко (Беларусь) — 453…
… 208 (209). Виктория Азаренко (Беларусь) — 270…
… 328 (328). Ольга Говорцова (Беларусь) — 136…