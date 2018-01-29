Александра Саснович впервые поднялась в топ-50 рейтинга WTA 29.01.2018, 10:48

Александра Саснович

Во главе же мирового рейтинга 27-летняя датчанка Каролин Возняцки.

Белорусская 23-летняя теннисистка Александра Саснович, впервые в карьере добравшаяся до 3-го круга открытого чемпионата Австралии, поднялась на рекордное для себя 46-е место в обновленном рейтинге WTA, пишет tut.by.

На рекордную для себя высоту поднялась и 19-летняя белоруска Арина Соболенко, занимающая 65-ю позицию.

Во главе же мирового рейтинга 27-летняя датчанка Каролин Возняцки. В минувшую субботу она, выиграв Australian Open, впервые в карьере завоевала трофей из серии «Большого шлема» и вернулась на вершину рейтинга WTA впервые с января 2012 года.

1 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 7965 очков

2 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7715

3 (4). Элина Свитолина (Украина) — 6085

4 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5690

5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5445

6 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4901

7 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4495

8 (5). Винус Уильямс (США) — 4278

9 (16). Ангелик Кербер (Германия) — 3031

10 (11). Кристина Младенович (Франция) — 2935.

… 46 (56). Александра Саснович (Беларусь) — 1142…

… 65 (66). Арина Соболенко (Беларусь) — 933…

… 133 (134). Вера Лапко (Беларусь) — 453…

… 208 (209). Виктория Азаренко (Беларусь) — 270…

… 328 (328). Ольга Говорцова (Беларусь) — 136…