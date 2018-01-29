Министр труда: «Тунеядцы» заплатят за транспорт, образование, здравоохранение и ЖКХ 80 29.01.2018, 10:51

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Ирина Костевич рассказала о сферах применения декрета №1.

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала о своем видении декрета №1.

- В преамбуле декрета №1 четко обозначено - мы идем на содействие, стимулирование занятости. На мой взгляд, декрет - это один из документов пакета по «либерализации» бизнеса. Мы создали условия, а теперь максимально будем содействовать в трудоустройстве. Поможем тем, кто заинтересован в работе, - приводит БелТА слова министра труда и социальной защиты Беларуси Ирины Костевич, которая выступила на телеканале «Беларусь 1».

По словам Ирины Костевич, декретом предусмотрено создание постоянно действующих комиссий при местных органах власти. Так, эти комиссии будут изучать обстоятельства, почему человек попал в трудную жизненную ситуацию, помогать в трудоустройстве.

- Для тех, кто находится в трудоспособном возрасте и не хочет работать, не считает нужным, предусмотрено полное возмещение затрат тех услуг, которые льготируются государством. Это и транспорт, образование, здравоохранение, услуги ЖКХ, - сказала министр.