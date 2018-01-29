Дания резко увеличила расходы на оборону 5 29.01.2018, 11:06

Из-за угрозу РФ в течение следующих шести лет военный бюджет вырастет наполовину.

Парламент Дании в воскресенье, 28 января, принял решение о постепенном увеличении своих расходов на оборонную сферу. Свое решение аргументировали растущей угрозой со стороны России, передает dw.com.

Так, предполагается, что в течение следующих 6 лет финансирование военной сферы увеличатся на 2,14 миллиардов долларов. Если учесть, что бюджет этой сферы на 2018 год составляет 3,7 миллиарда, то расходы вырастут почти на 58%.

"Угроза, которая исходит со стороны России, является реальной, и она нарастает, поэтому мы должны показать решимость в укреплении своей обороноспособности, и такая решимость у нас есть", - отметила глава датского правительства Ларс Лёкке Расмуссен.

Предполагается, что финансирование пойдет на борьбу с киберугрозами и на международные операции Дании. Также Копенгаген планирует создать новую 4 тысячную бригаду солдат на Балтике.

На днях сообщалось, что Великобритания начала строительство нового радиолокатора, стоимостью более 14 миллионов долларов, чтоб защитить свое воздушное пространство "в условиях растущего давления со стороны России".

Также стало известно о намерении американского президента Дональда Трампа увеличить расходы на оборону до 716 миллиардов долларов. Средства, в частности, планируется потратить на текущие войны и поддержку ядерного арсенала США.