Что изменится в Беларуси с 1 февраля 9 29.01.2018, 11:18

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Несколько «новинок» последнего месяца зимы.

К 1 февраля власти традиционного приготовили для белорусов несколько «сюрпризов». О том, что изменится со следующего месяца, пишет «Витебский курьер».

1. Беларусь с 1 февраля 2018 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение содержится в постановлении совета министров Беларуси от 26 января 2018 г. № 68.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $111,4 до $120,1 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $61,2 до $66,0 за 1 тонну, на товарные бензины — с $33,4 до $36,0 за 1 тонну.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $36,0 за 1 тонну (была $33,4). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 января. Тогда они также были повышены.

2. Лицензирование экспорта из Беларуси за пределы Евразийского экономического союза отдельных видов лесоматериалов вводится с 1 февраля 2018 года. Это определено постановлением совета министров от 25 января 2018 года № 59 «О лицензировании экспорта из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов лесоматериалов и внесении дополнения в постановление совета министров от 17 февраля 2012 года № 156».

Экспортерам отдельных видов лесоматериалов необходимо получать генеральную или разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством лесного хозяйства.

3. Штрафы за безбилетный проезд в городском транспорте вырастут с 31 января.

Это предусмотрено законом «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Беларуси об административных правонарушениях и Процессуально­-исполнительный кодекс Беларуси об административных правонарушениях», опубликованном 20.01.2018 г. на Национальном правовом Интернет-портале.

Если сегодня по действующему законодательству штраф в Беларуси за безбилетный проезд в городском транспорте составляет 0,5 базовой величины, то с 31.01.2018 г. контролеры получат право налагать на «зайцев» штрафы в диапазоне от 0,5 базовой величины до одной базовой. Соответствующие изменения внесены в статью 18.30 КоАП.

4. Новый вид репетиционного тестирования — дистанционное тестирование — будет введен с февраля 2018 года. Об этом заявил директор республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

5. В феврале в Беларуси пройдут республиканские контрольные работы. Заместитель министра образования Раиса Сидоренко рассказала, что министерский срез позволит увидеть совершенно объективную картину и оценить работу учителей. Все работы учащихся будут зашифрованы. В отсканированном зашифрованном виде их проверит независимая комиссия.

6. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло решение с 1 февраля 2018 года включить в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном рынке (республиканский уровень), ОАО «Белсельэлектросетьстрой» по товарной позиции «опоры железобетонные ЛЭП». Решение принято по результатам анализа и оценки состояния товарного рынка опор железобетонных ЛЭП.