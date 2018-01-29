Друзей по жизни не меняю 2 Игорь Ворошкевич

29.01.2018, 11:34

Игорь Ворошкевич

Лидер группы «Крама» выразил солидарность с Charter97.org.

«Друзей по жизни не меняю», - написал в «Фейсбуке» лидер легендарной белорусской рок-группы «Крама» Игорь Ворошкевич, комментируя блокировку «Хартии-97».

«Дамы и господа, сейчас вокруг блокировки «Хартии-97» происходит много грязной суеты, и я хочу этим постом сказать, что не меняю по жизни друзей, а наоборот поддерживаю тех, кто уже столько лет работает для свободы Беларуси! Это моя собственная позиция и дискутировать на эту тему не собираюсь», - написал Игорь Ворошкевич.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию.