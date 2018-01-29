Россия теряет людей 15 29.01.2018, 11:41

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В ближайшее десятилетие население РФ сократится на 13 миллионов человек.

Центр стратегических разработок опубликовал доклад «Кто, куда, зачем», посвященный основным проблемам российской миграции. Его составители — коллектив авторов из ВШЭ и РАНХиГС. Авторы доклада, рассказывая о проблемах с численностью трудоспособного населения, отмечают, что его общая убыль до 2030 года составит от 11 до 13 млн человек, пишет newtimes.ru.

НЕХВАТКА МИЛЛИОНОВ РУК

С учетом демографической ситуации восполнять дефицит рабочих рук можно только при помощи временных мигрантов, которые долгое время считали РФ привлекательным местом для зарабатывания денег. К концу 2000-х годов число временных мигрантов, находящихся одномоментно в России, составило около 10 млн человек, говорится в докладе. Половина этого — трудовые мигранты. Но с 2015 года весь сектор временной миграции довольно сильно уменьшился из-за изменившихся экономических условий. Сокращение гастарбайтеров, по разным оценкам, составило до 15%. В 2017 году эти показатели опять пошли вверх, однако докризисных уровней они не достигли.

Проблема с дефицитом работников осложнилась и по другим параметрам. «Хотя общее количественное сокращение присутствия трудовых мигрантов в РФ с 2014 года было не столь уж масштабным, снижение числа легализованных иностранных работников, наоборот, оказалось весьма внушительным — почти наполовину, если суммировать оформленные патенты и разрешения на работу», — говорится в исследовании. Авторы доклада утверждают, что около 30% мигрантов работают, не имея даже потенциальной возможности оформить свое трудоустройство.

Легализация мигрантов в отечественном правовом поле позволит лучше контролировать трудовых мигрантов и строить более четкие экономические планы как на уровне правительства, так и на уровне бизнес-структур, но для этого властям нужно упростить оформление мигрантов и создать более четкие правила трудоустройства. Авторы доклада также предлагают финансово поощрять легальных работников, которые пребывают в РФ без нарушений.

РЕЗЕРВЫ МИГРАЦИИ НА ИСХОДЕ

После распада СССР Россия была одним из самых привлекательных мест для постоянного места жительства выходцев из большинства республик Союза. Сюда с 1993 года переехали около 10 млн человек. Это отчасти помогало решать проблемы с депопуляцией, составившей 13 млн. Тем не менее «с начала 2000-х годов миграционный прирост не превышает 320 тыс. человек, по этому показателю Россия не выделяется среди крупных европейских стран». Таким образом, становится все сложнее удерживать стабильное число работающего населения страны.

Ситуация усугубляется тем, что «резервы близкой в этнокультурном отношении миграции в постсоветских странах в значительной мере исчерпаны». Авторы доклада утверждают, что за последние два десятилетия число русских и русскоязычных людей в странах бывшего СССР (и особенно стран Средней Азии) серьезно сокращалось. Новые же поколения жителей постсоветских стран имеют меньше возможностей для обучения русскому языку. Поэтому многим приезжающим все сложнее интегрироваться в страну и работать в условиях реальной конкуренции.

Меняются и ориентиры потенциальных мигрантов — из-за экономических трудностей в России многие люди направляются в другие европейские или азиатские страны. Перестали быть донорами мигрантов Казахстан и Азербайджан, которые стали, по словам авторов доклада, экономическими конкурентами России.

«При этом значительные, практически неограниченные ресурсы миграции для России есть за пределами постсоветского пространства — в Иране, Афганистане, странах Ближнего Востока, Пакистане и Индии», — отмечают эксперты. В то же время людей из этих стран будет сложно интегрировать в российские реалии, пишут исследователи.

НИКАКОЙ СТРАТЕГИИ

Ситуация проблематична еще и потому, что «сегодня в России не существует политики интеграции, которая включала бы в себя программы натурализации (обучение языку, основам государственности) тех мигрантов, которые хотели бы здесь остаться и получить гражданство». Авторы предлагают властям сформулировать четкую миграционную политику, которая не менялась бы в зависимости от конъюнктуры.

Особо следует проработать проблемы уменьшения числа высококвалифицированных мигрантов — за 5 лет, с 2011 по 2016 год, было привлечено всего 150 тыс. таких людей. Исследователи предлагают изменить механизмы получения вида на жительство и гражданства, так как сейчас таких механизмов в прозрачном виде не существует.

Продуманной политики интеграции приезжих в стране нет, резюмируют авторы. «Необходима разработка интеграционных программ, направленных на разные группы мигрантов: тех, кто намерен остаться в России, детей мигрантов, — а также на принимающее общество и работу со СМИ», — предлагают эксперты ЦСР. Без внятной интеграционной политики в стране могут, помимо прочего, участиться конфликты на национальной почве и возрасти социальная напряженность, предупреждают эксперты.