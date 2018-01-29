В центре Минска вывесили растяжку «Свободу Хартии-97!»13
- 29.01.2018, 11:55
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Баннер закрепили на здании кинотеатра «Октябрь».
В центре Минска вывесили растяжку «Свободу Хартии-97!». Баннер закрепили на здании кинотеатра «Октябрь» возле станции метро «Академия Наук» на проспекте Независимости.
Фото баннера в «Фейсбуке» опубликовал общественный активист Артур Климович.
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS