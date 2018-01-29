81-летний минчанин: Занимайтесь любимым делом, пока есть силы 1 29.01.2018, 12:02

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История о том, как пенсионер из Минска играет в волейбол несмотря на возраст.

Каждый четверг Эрнст Шушкевич спешит в школу на тренировку по волейболу. Точнее, Эрнст Николаевич — ему ведь 81 год, пишет tut.by. В юношеские годы играл за команду университета, а возобновил тренировки лишь в 50 лет. Жена поначалу обижалась, что вечерами мужа не бывает дома. Теперь смирилась. А что делать, если Эрнст Николаевич даже о боли в колене забывает на площадке?

Как ветеранская команда попала в школу

Эрнст Николаевич родился в Карелии. Родители назвали сына в честь лидера немецких коммунистов Эрнста Тельмана. Он рано увлекся волейболом: играл за юношескую сборную Петрозаводска, потом выступал за свой университет. Через три года после окончания учебы решил взять тайм-аут — и вернулся к тренировкам только в пятьдесят, когда работал в Минске химиком-технологом.

Как Эрнст Николаевич снова стал тренироваться? Приятель рассказал, что знает место, где собираются люди такого же возраста, как они, и играют. Это был спортзал на месте нынешнего Кафедрального костела на площади Свободы. Эрнст Николаевич заинтересовался и пришел на тренировку.

— Волейбол меня как-то всегда заряжал энергией, — объясняет мужчина.

После того как здание вернули верующим, команда волейболистов стала искать новое место для тренировок. Какое-то время занимались в школе № 44, но и оттуда спортсменов-любителей попросили уйти. Эрнст Николаевич обратился в администрацию Октябрьского района за помощью:

— Меня отправили к человеку, который отвечает за физическую культуру населения в районе. Тот рассказал, что нужно задать вопрос физкультурно-оздоровительному центру: мол, там помогут. Я пошел, объяснил ситуацию: существует такая вот ветеранская команда. Разрешили заниматься в 168-й школе.

«Пока играю, нет времени думать о болячках»

Всего в команде — двадцать человек. Младше тридцати никого нет, а второй по старшинству после Эрнста Николаевича игрок уже отпраздновал 77-летие.

— Я стараюсь занятия не пропускать, — объясняет Шушкевич. — Если вдруг тренировка отменяется по каким-то причинам, уже как-то не так хорошо себя чувствую. А после занятий — бодрый. У меня артроз, болит колено. А пока играю, я не чувствую проблем. Настолько увлечен, что нет времени думать о болячках.

Пенсионер признается, что семья его волейбольное хобби не очень-то и поддерживает: «Нет у нас таких любителей спорта, как я». Жена — на двенадцать лет младше, по профессии — программист. Продолжает работать и спортом никогда особенно не занималась. Поначалу была недовольна, что мужа вечерами не бывает дома. Сейчас, по словам Эрнста Николаевича, смирилась: молча отпускает заниматься.

— Две дочери спортом не увлекаются. Внуки как-то тоже не интересуются, — переживает волейболист. — Я же люблю посмотреть разные соревнования, Олимпиаду. Болею за наших, белорусских спортсменов.

«Нужно заниматься любимым делом, пока есть силы»

Эрнст Николаевич не считает, что нужно восхищаться тем, что в 81 год он играет в волейбол. Говорит, чего обо мне писать? Я ведь просто занимаюсь тем, что очень нравится. Когда жена зовет на дачу летом, он выбирает спортивный зал.

— У нас есть фанатики дачи: как только сезон открывается, они там. А я — не такой. Хочу играть, хотя понимаю, что с больным коленом все меньше на это остается сил. Мы сдружились с мужчинами моего возраста из команды. Встречаемся и вне спортзала, в гости друг к другу ходим. Они даже мо

Писать книги — еще одно увлечение, которое Эрнст Николаевич позволил себе после семидесяти. Уже готовы три.

— В своих книгах я рассуждаю, пересказываю мнения людей, с которыми общался. О Второй мировой войне пишу то, что сам видел: как жили люди в то время, что происходило в стране. Думаю, тем, кто интересуется историей, было бы любопытно.

Утверждать, что, занимаясь спортом, человек может прожить дольше, Эрнст Николаевич не берется. Говорит, очень важна генетика. Его бабушка, к слову, прожила 90 лет — «и ничем не увлекалась». Твердо мужчина убежден только в одном: нужно заниматься любимым делом, пока на то есть силы.