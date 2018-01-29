Наталья Папкова: Верю, что «Хартия-97» обязательно вернется в Беларусь 7 29.01.2018, 12:38

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Наталья Попкова

Заблокировав сайт, Лукашенко показал себя трусом.

«Блокировка сайта «Хартия -97» расставляет все на свои места: трусливая власть боится правды и боится своего народа», - об этом Charter97.org заявила активистка Белорусского Национального Конгресса Наталья Папкова.

«Заблокировав «Хартию -97», Лукашенко показал свою несостоятельность как политик. Трус не может управлять государством.

А если учитывать, что «Хартию -97» заблокировали, как только началась подготовка к празднованию 100-летия БНР, то становиться ясно и понятно: Лукашенко боится и праздника, и того, чем может для него закончиться подъем национального самосознания белорусов.

Так или иначе, люди больше не хотят терпеть Лукашенко. Хочу высказать слова поддержки сайту «Хартия -97» и всему коллективу. Беларусь с вами. И скорейшего и триумфального возвращения на Родину. Верю, что редакция «Хартии-97» еще обязательно вернется в Минск».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию.