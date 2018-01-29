Слесарь из Барановичей: На $100 в Польше можно всю семью одеть 8 29.01.2018, 12:42

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Слесарь по ремонту рассказал о своих доходах и расходах.

Слесарь по ремонту оборудования одного из частных производств в Барановичах рассказал Intex-press, почему не делает глобальных закупок, куда ездит за одеждой и обувью, на что копит деньги и где берет на «заначку»:

- По образованию я – инженер. Когда выбирал специальность, думал, что это престижная и прибыльная профессия. Но на деле найти работу по специальности в Барановичах оказалось не так и просто. На производство устроился вынужденно и, как мне казалось, временно. Думал, поработаю до лучших времен и уйду. Да как-то привык.

Слесарем-ремонтником я работаю шесть лет. Занимаюсь обслуживанием оборудования. Работа в целом не очень напряженная, хотя раз на раз не приходится: может за день несколько станков сломаться, а может и за неделю ни одного. Работаю посменно по восемь часов в день. Моя зарплата «чистыми» – 500 рублей ($250).

Считаю ли я такую зарплату достойной? Обещали по 500 долларов, а тут только 500 рублей… А если серьезно, то, чтобы зарплата устраивала, она должна быть хотя бы 700 рублей ($350). Работать за эти деньги в праздники-выходные заставляют, а премий никаких не дают, даже подарков детям к Новому году нет.

Машина съедает пятую часть зарплаты

Мы с женой воспитываем троих детей. Доход семьи состоит из моей зарплаты и 410 рублей пособия по уходу за ребенком, которое получает жена. Нам также помогают родители. И мои, и жены: когда продуктами, когда деньгами. Без помощи родителей было бы намного сложнее жить.

С моей зарплаты мы платим за коммуналку, услуги связи (интернет, телефон домашний и мобильные – три моих и два жены), а также за детский сад и питание в школе. Как многодетным нам предоставляются некоторые льготы. Например, за воду и свет мы платим по фиксированному тарифу, который не зависит от потребления. Наполовину дешевле нам обходятся садик и школа.

Дети посещают кружки, ходят на гимнастику. Это тоже, пусть и небольшие, но дополнительные расходы. Так, за кружки мы платим 32 рубля в год, за гимнастику – 27 в месяц, в итоге выходит около 30 рублей ежемесячно.

Картами рассрочки или кредитами я стараюсь не пользоваться. Но вот недавно решил поменять себе телефон. А тут как раз в салоне акция на ту модель, которая мне понравилась, да еще и рассрочка. Подумал: почему бы нет? Еще восемь месяцев за него предстоит платить.

Значительная часть зарплаты уходит на бензин и обслуживание автомобиля. У нас 14-летняя иномарка, и она не простаивает, каждый день на ходу. И по городу ездим, и к родителям в выходные – одни за 150 км от Барановичей живут, другие примерно за 200.

В магазин – каждый день

Мы живем рядом с большим сетевым магазином, поэтому необходимости глобально закупаться раз в неделю или в месяц нет. В магазин ходим каждый день. Если что-то видим на акциях, можем купить про запас, но в основном покупаем продукты по мере необходимости. В среднем в день тратим 15 рублей. Покупаем в основном молоко, хлеб, йогурты детям.

Обувь и одежду приобретаем только в Польше. Там все это в несколько раз дешевле. Езжу в Польшу сам на своей машине примерно два раза в месяц. Если нужно что-то из одежды купить, ездим вдвоем с женой. Вот недавно купили ей ботинки за 20 долларов, обувь детям на зиму за 15 долларов. Вообще, на 100 долларов в Польше можно всю семью одеть.

Что касается развлечений, то с маленькими детьми особенно никуда не выберешься, разве что в кино иногда да в детский развлекательный центр. В канун Нового года собирались с семьей в Беловежскую пущу к Деду Морозу, но, к сожалению, погода была плохая, поэтому так и не съездили. В общем, раз в месяц мы куда-нибудь выходим, обходится это примерно в 30 рублей.

Случаются непредвиденные расходы. Вот, например, недавно аккумулятор в машине вышел из строя, пришлось срочно менять. А это сразу почти 200 рублей – вынь да положь. Конечно, придется подэкономить. Тогда покупаем только продукты первой необходимости, без излишеств.

У нас кооператив, квартиру получили с отделкой, хочется сделать приличный ремонт, а это дорогое удовольствие. Поэтому стараемся откладывать деньги на ремонт. Мы и отдыхать поэтому никуда не ездим, собираем.

Понятно, что с зарплаты откладывать нет возможности, поэтому приходится подрабатывать. Из Польши кроме вещей для себя привожу разные товары знакомым, а разницу в цене откладываю.

Ремонт потихоньку движется, сейчас санузел планируем сделать. Все, что необходимо для ремонта, буду везти из Польши. Приходится «крутиться».