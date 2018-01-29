Бруно Марс стал триумфатором премии «Грэмми» 29.01.2018, 13:02

Бруно Марс

Фото: Reuters

32-летний певец победил в трех основных и трех R&B-номинациях.

28 января в Нью-Йорке состоялось вручение 60-й премии «Грэмми». Ее главным триумфатором стал 32-летний певец Бруно Марс. Его пластинка «24K Magic» победила в номинациях «Запись года» и «Альбом года», а композиция «That's What I Like» была признана «Песней года», сообщает euroradio.fm.

Кроме того, певец получил еще три «Грэмми» в R&B-номинациях — «Лучшее R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня» и «Лучший R&B-альбом»). Седьмая премия досталась альбому Марса за лучший мастеринг.

Певец Леонард Коэн и актриса Керри Фишер посмертно удостоены премий в номинациях «Лучшее рок-исполнение» и «Лучший разговорный альбом» соответственно.

Рэпер Кендрик Ламар стал первым во всех четырех рэп-номинациях, а клип на его песню «Humble» был признан лучшим музыкальным видео.

Фото: Reuters

Премию в номинации «Дебют года» получила 21-летняя канадская исполнительница Аллесия Кара.

Эд Ширан выиграл две «Грэмми» в поп-категориях за композицию «Shape Of You» и альбом «÷ (Divide)».

«Лучшим рок-альбомом» стала пластинка «A Deeper Understanding» группы The War On Drugs, а лучшим альтернативным альбомом — диск The National «Sleep Well Beast».

Композитор Рэнди Ньюман получил «Грэмми» номинации «Лучшая аранжировка» за сатирическую песню «Putin» о российском президенте.