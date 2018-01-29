Египетская оппозиция призывает к бойкоту выборов 29.01.2018, 12:52

Лидеры оппозиции объясняют такой шаг отсутствием предвыборного конкурса.

Несколько ведущих лидеров египетской оппозиции призвали в воскресенье бойкотировать президентские выборы в стране, сославшись на волну репрессий, которая "убрала" всех претендентов на президентское кресло и очистила туда дорогу президенту страны Абделю Фаттах аль Сиси, пишет zn.ua со ссылкой на Reuters.

С призывом к бойкоту обратились пятеро оппозиционных деятелей, в том числе кандидат в президенты 2012 года , а также двое помощников арестованного кандидата-оппозиционера Сами Анана.

"Мы призываем наш великий народ полностью бойкотировать эти выборы и не признавать их результат", — сказано в заявлении оппозиционеров.

По их мнению, бойкот нужен в связи с "отсутствием предвыборного конкурса", а также "из-за беспокойства, что (выборы) явно откроют путь для внесения поправок в Конституцию, чтобы снять ограничение на президентские сроки".

Оппозиционеры также призвали "активные оппозиционные силы" сформировать коалицию для проработки "следующих шагов".

Выборы в Египте должны состоятся в конце марта, 26-29 числа. Главным претендентом на победу считается действующий президент Египта Мохаммед Фаттах аль Сиси.

Накануне в Каире задержали бывшего главу Генштаба египетской армии Сами Анана, который объявил ранее о намерении участвовать в президентских выборах. Анан задержан в связи с нарушением им законодательства Египта. Руководство военных сил страны заявило о том, что он не имеет права принимать участие в выборах главы государства, поскольку до сих пор находится на военной службе.