Наталья Радина: Благодаря читателям «Хартия-97» остается лидером белорусского интернета 30 29.01.2018, 12:57

3,523

Наталья Радина

Будем вместе, и Беларусь станет свободной!

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина рассказала, как работает редакция заблокированного в Беларуси сайта сегодня:

- Пятый день в Беларуси блокируют «Хартию-97». Конечно, за 20 лет работы нам пришлось пережить многое: и аресты, и погромы, и вынужденную эмиграцию, и многократное восстановление работы сайта с нуля. Но что нам помогало все это выдержать и не сдаться? Только одно — солидарность и поддержка людей.

Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто сегодня выступает против незаконной блокировки «Хартии-97» — коллегам-журналистам, правозащитникам, политикам, нашим многочисленным читателям.

Каждое ваше слово солидарности дает нам силы и веру.

Я невероятно горжусь белорусами, которые сегодня не только по-партизански обходят блокировку «Хартии», но и передают эти умения своим родным и знакомым. Благодаря читателям «Хартия» остается лидером белорусского интернета. Об этом свидетельствует число просмотров на сайте.

Теперь мне понятна истерика пропагандиста Павла Якубовича: даже заблокированная «Хартия» гораздо популярнее его сжирающей десятки миллионов рублей «Советской Белоруссии».

Вот, например, данные по просмотрам за вчерашний день:

«Хартия - 436865

«Наша Нива» - 191805

«КП в Беларуси» - 180882

«Советская Белоруссия» - 142874

Belaruspartisan.by - 98644

Еврорадио - 18995

«Народная Воля» - 7027

Будем вместе, и Беларусь станет свободной!