«Тадеуш Рейтан и все ВКЛ борются за независимость» 1 29.01.2018, 13:12

Тадеуш Рейтан

Память шляхтича-патриота Тадеуша Рейтана почтут на его родине.

Художественно-исторический фестиваль «Рейтан» состоится в многофункциональной арт-пространства «Верх» в Минске, сообщает racyja.com.

Об этом сообщает арт-сообщество имени Тадеуша Рейтана, которая ежегодно проводит специальный фестиваль и ряд других мероприятий на родине посла Сейма Речи Посполитой в Грушевке Ляховичского района.

Руководитель арт-сообщества Дмитрий Юркевич рассказал журналистам: «Тадеуш Рейтан происходил из белорусского рода и все записи заседаний сейма свидетельствуют: литвин Рейтан и вся Литва борются. Он, как посол от Великого княжества Литовского, обязан был защищать ВКЛ».

Фестиваль посвящен памяти героев Сейма 1773 года - Тадеуша Рейтана, Самуэля Корсака и Станислава Богушевича-Миньковского, послов от Новогрудского и Минского воеводств ВКЛ, которые пытались защищать независимость Речи Посполитой во времена ее первого раздела. Проведение запланировано на 17 февраля.