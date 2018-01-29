В городах Беларуси появились новые граффити в поддержку «Хартии-97»1
- 29.01.2018, 13:28
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Призывы разблокировать независимый сайт появляются в разных местах каждый день.
В городах Беларуси появились новые граффити в поддержку «Хартии-97», сообщает группа «Жизнь в полицейском государстве» в социальной сети «Вконтакте».
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS
- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию
Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.