БХД требует немедленно разблокировать «Хартию-97» 3 29.01.2018, 13:59

Политики призывают белорусов поддержать независимый сайт.

Об этом говорится в заявлении БХД:

- Белорусская христианская демократия выступает категорически против любых ограничений права на свободу слова в Беларуси, ограничений и цензуры в интернете и требует немедленного снятия блокировки с ресурса «Хартия-97». Блокировка независимого интернет-издания является грубым нарушением прав человека в нашей стране.

Белорусские власти декларируют намерения «нормализации отношений» с Западом, прилагают все усилия для «привлечения инвестиций» в страну, в том числе в IT-сферу. Однако репрессивные меры, которые власть продолжает использовать в отношении политической оппозиции, независимых СМИ, бизнеса и всех граждан своей собственной страны ставит Беларусь в один ряд с африканскими и азиатскими деспотиями.

Цензура в интернете, репрессии в отношении независимых журналистов делают невозможным полноценное сотрудничество с Европейским Союзом, другими цивилизованными демократическими странами. Поэтому нарушения прав человека в Беларуси всегда имеют не только политические, но и экономические последствия, которые отражаются на жизни граждан всей страны.

За последний год количество репрессий в Беларуси увеличилось фактически во всех сферах: и в отношении независимых журналистов, и гражданского общества, и политической оппозиции. Вид репрессий изменился, однако это не должно вводить в заблуждение ни правозащитные организации, ни правительства демократических стран.

Мы требуем от белорусских властей, белорусских силовых структур, министерства информации прекратить незаконное преследование журналистов, прекратить цензуру в интернете и прекратить репрессии против граждан Беларуси. Мы призываем белорусские политические силы, гражданское общество, всех граждан Беларуси сегодня поддержать независимый ресурс «Хартия-97».

Власти целенаправленно уничтожают в Беларуси свободу слова. Месяц назад под угрозу была поставлена ​​работа «Белорусского партизана», теперь заблокирована «Хартия-97». Если мы промолчим, не окажет солидарности, не защитим независимые интернет-издания, то завтра власти уничтожат все независимые СМИ в нашей стране.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию