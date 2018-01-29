Cергей Веремеенко: Лукашенко попал в цугцванг 3 29.01.2018, 14:21

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Сергей Веремеенко

Заниматься блокировкой независимых СМИ в 21 веке - себе дороже.

Блокировку сайта Сharter97.org прокомментировал представитель Белорусского Национального Конгресса в Гродно Cергей Веремеенко:

- Насколько я знаю, сайт «Хартия-97» - самый известный интернет-портал среди белорусов. Это реальность. «Хартия-97» - очень удобный сайт, он освещает огромное количество событиq на cовершенно разную тематику. Можно найти информацию на любой вкус. Интернет-портал очень прост в использовании. Я думаю, что это также является одной из причин его популярности. Человек заходит на сайт и сразу же видит новостную ленту. Можно выбрать то, что ему нравится.

Что касается блокировки сайта - это абсолютная глупость со стороны властей. Заниматься такой деятельностью в 21 веке - себе дороже. Они больше денег потратят на блокировку, ведь сегодня огромное количество анонимайзеров. Всем людям, с которыми встречаюсь, рассказываю, как обойти блокировку. Государство можно только поблагодарить за такую рекламу. Во-вторых, они занимаются техническим образованием людей.

Безусловно, для сайта Сharter97.org это большое испытание, которое нужно просто пройти. Хочу пожелать вам успехов и стойкости духа. Лукашенко и его семья попали в цугцванг. Они не знают, что делать: не заблокировать - не могли, заблокировали - сделали себе хуже.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию