В Минске с 6-го этажа упал строитель 2 29.01.2018, 14:37

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39-летний плотник-бетонщик погиб на месте.

Следователи выясняют обстоятельства гибели 39-летнего строителя в Минске. Мужчина упал с шестого этажа строящегося дома на проспекте Дзержинского. Об этом сообщила официальный представитель Управления Следственного комитета по Минску Марина Дранькова.

Утром в минувшее воскресенье, 28 января, плотник-бетонщик упал с высоты шестого этажа на стройплощадке на проспекте Дзержинского. Мужчина скончался на месте. По словам коллег, в тот день он жаловался на плохое самочувствие.

«В момент происшествия 39-летний мужчина один выполнял монолитные работы у края площадки. Согласно предварительным данным, он прошел инструктаж, а также имел необходимые средства защиты: каску и страховочный пояс для закрепления к тросу», — рассказала Марина Дранькова.

По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются работники предприятия, изучается служебная документация.