В правительстве Украины создали рабочую группу для подготовки «плана Маршалла» 1 29.01.2018, 14:40

План предусматривает крупные европейские инвестиции в экономику страны.

В Кабинете министров Украины создали рабочую группу, которая займется вопросом формирования проекта «Европейский план для Украины» - так называемого «плана Маршалла».

Приказ от 19 января за подписью министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива оказался в распоряжении «Европейской правды».

Рабочую группу, в состав которой вошли 45 человек, возглавил первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Членами межведомственной рабочей группы также стали заместители министра экономического развития и торговли Максим Нефедов и Михаил Титарчук, директор департамента государственных инвестиционных проектов и поддержки развития Минэкономразвития Оксана Гришкевич.

«Заметим, привлекает внимание отсутствие в составе группы представителей правительственного Офиса по вопросам европейской интеграции и администрации президента Украины. В то же время в группе присутствуют несколько народных депутатов», - отмечает издание.

Напомним, представители международных финансовых организаций впервые присоединились к обсуждению проекта «Новый европейский план для Украины» - так называемого «плана Маршалла».

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует предложить Украине и другим партнерам доступ к инструменту внешнего инвестиционного плана ЕС.