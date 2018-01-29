Валерий Минец о блокировке «Хартии-97»: Это продолжение ползучей оккупации со стороны РФ

Валерий Минец о блокировке «Хартии-97»: Это продолжение ползучей оккупации со стороны РФ5
- 29.01.2018, 14:48
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Россия ведет против Беларуси информационную войну.
Об этом сайту Сharter97.org заявил представитель Белорусского Национального Конгресса в Лиде Валерий Минец:
- Блокировка «Хартии-97» - это продолжение той политики информационной оккупации, которая ведется по отношению к Беларуси.
Подобные действия расширяют пространство для действий пророссийских СМИ. Продолжается ползучая информационная оккупации со стороны России. Подобные действия полностью вписываются в формат гибридной войны Кремля.
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS