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Валерий Минец о блокировке «Хартии-97»: Это продолжение ползучей оккупации со стороны РФ

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  • 29.01.2018, 14:48
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Валерий Минец
Фото: «Радыё Свабода»

Россия ведет против Беларуси информационную войну.

Об этом сайту Сharter97.org заявил представитель Белорусского Национального Конгресса в Лиде Валерий Минец:

- Блокировка «Хартии-97» - это продолжение той политики информационной оккупации, которая ведется по отношению к Беларуси.

Подобные действия расширяют пространство для действий пророссийских СМИ. Продолжается ползучая информационная оккупации со стороны России. Подобные действия полностью вписываются в формат гибридной войны Кремля.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию


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