Делегация польского Института национальной памяти посетила Куропаты 29.01.2018, 15:10

В урочище делегация возложила цветы.

Делегация польского Института национальной памяти находится с визитом в Беларуси. Накануне официальных переговоров председатель ИНП Ярослав Шарек и его сотрудники посетили место расстрела и захоронения жертв сталинских репрессий - Куропаты и возложили цветы, передает «Радыё Рацыя».

Ярослав Шарек отметил, что Куропаты - это особое место. Он заметил, что в 1937-1941 годах советская тоталитарная система убила 100 тысяч человек, среди них, белорусы, поляки, евреи и русские.

"Большинство из них, можно сказать даже все, были невиновны. Поляки погибли только потому, что были поляками ", - сказал Ярослав Шарек.

Делегация Института национальной памяти встретится с представителями Института истории Академии наук, исторического факультета БГУ и проведет беседы с белорусским Министерством иностранных дел.

Во время встречи представители белорусских СМИ и историки ознакомятся со строительством независимой Речи Посполитой после периода разделов. На эту тему прозвучит лекция.