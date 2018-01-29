Павел Северинец: Призываю всех к солидарности с «Хартией-97» 2 29.01.2018, 15:14

Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

Задача белорусов - добиваться отмены блокировки независимого сайта.

Об этом написал в своем «Фейсбуке» сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец:

- Самый посещаемый белорусский оппозиционный ресурс заблокирован. Это произошло за два месяца до празднования 100-летия БНР. Именно «Хартия-97» уделяла много внимания подготовке ко Дню Воли-2018.

У меня нет сомнений, что атака на Сharter97.org вызвана, в том числе, страхом режима перед 25 марта. Сейчас задача всех солидарных белорусов - добиваться отмены блокировки и одновременно информировать людей о способах ее обхода.

Очевидно, что тактика «бойцов невидимого фронта» - перебить независимые СМИ по отдельности. Поэтому всех неравнодушных белорусов призываю оставить в стороне претензии или замечания к «своим» - и вместе, дружно присоединятся к кампании солидарности с Сharter97.org.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию