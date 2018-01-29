Победа Земана: рука Москвы или горе от ума? 4 Виктор Чопа, «Укринформ»

29.01.2018, 15:34

1,124

Переизбрание Земана на пост президента Чехии — это повод для серьезного анализа восточноевропейской демократии.

Кандидаты на высшую должность в Чехии были полной противоположностью друг другу. Действующий президент Милош Земан за свой первый срок в Пражском Граде успел стать образцом неопрятности в выражениях и откровенного авантюризма на внешнеполитическом направлении. Более того, за пять лет стали очевидными объективные проблемы с состоянием здоровья вождя, а его разговоры о ежедневных сигарах и крепком алкоголе создали господину Земану несколько маргинальный имидж. С одной стороны — и зачем ему все это в 73 года?

С другой — в переизбрание или провал Земана некоторые вкладывали чуть ли не геополитический смысл. Мол, вот и посмотрим кто победит: Москва (к которой Земан был избыточно лоялен сразу после аннексии Крыма и российского военного вторжения на Донбасс) или Брюссель (для которого промосковский президент в пражском Граде откровенно нежелателен)?

Соперник Земану нарисовался, как говорится, образцовый. Иржи Драгош — экс-президент Чешской академии наук и профессор в свои 68 лет - пример здорового образа жизни и достаточно умеренных взглядов, без симпатий к Москве, но с перечнем понятных требований к Брюсселю по коррекции отношений внутри ЕС. То есть: на фоне Земана Драгош выглядел для каждого трезвомыслящего человека не то что убедительнее, но даже внешне уже готовым президентом. Более того, после первого тура его поддержали все кандидаты, показавшие более-менее приличный результат. Математически все должно быть в пользу оппонента Земана. Но...

Всего 2,6% голосов или 150 тысяч избирателей (51,3% против 48,7%) решили судьбу выборов в пользу Милоша Земана. Что же за этим стоит?

Когда свои подтяжки ближе к... уму

Конечно, проще свалить все на «российский след» и вмешательство из Москвы, о чем много говорилось перед вторым туром голосования. Но если бы были реальные доказательства — штаб Драгоша молчать бы не стал, и в СМИ поднялся бы скандал. А так — сам кандидат признал свое поражение сразу после обнародования результатов. И поэтому эта история выглядит еще неординарнее и интереснее.

Не секрет, что чешская демократия - это некий эталонный образец на всем посткоммунистическом пространстве. Пример «Бархатной революции» и фигура Вацлава Гавела подняли планку стандартов очень высоко. И господин Драгош своей кампанией вроде бы хотел вернуть эти славные образцы в чешскую политику (а она за последнее десятилетие в немалой мере деградировала). В свое время, при наличии имени и авторитета Гавела не понадобилось даже его прямого вмешательства в процессы, процедуры и принципы свободы и честной политики. Они утверждались не в противостоянии, а под моральным руководством настоящего лидера нации в самом хорошем понимании этих слов. Достаточно вспомнить ситуацию, когда появились только намеки на обвинение главы правительства и бывшего соратника Гавела Вацлава Клауса в коррупции — было достаточно личного мнения Гавела — и Клаус ушел в отставку сам, не провоцируя расследования.

29 декабря 1989 года ныне покойный Вацлав Гавел был избран президентом Чехословакии. На фото он с женой Ольгой приветствует граждан на Пражском Граде

И вот Иржи Драгошу не хватило именно этой силы личного авторитета, ведь его образцовая биография ученого и общественного деятеля с большой буквы не имела политической составляющей. Он вроде и верно все говорил — но только для своих: для жителей Праги, горожан вообще, студентов, преподавателей, IT-шников.

Но в каждой стране есть и другой избиратель. Это тот обыватель, который живет преимущественно в глубинке, он действительно приземленно смотрит на жизнь. В Чехии для определения этого слоя населения даже есть литературный персонаж — пузатый мужичок, немолодой, в майке и штанах на подтяжках. Неотъемлемый атрибут такого «вечного Швейка» - бокал пива. У них «сильно умный» Драгош вроде бы и не вызывает отвращения, но срабатывает знакомое провинциальное: «Ишь какой? Нам бы попроще...» Именно на таких в своей кампании ориентировался Милош Земан.

Не князь, не граф и не герой

Ведь Земан — в политике не новичок. Он на своем веку был и премьером, и спикером, выигрывал выборы во главе партии, а потому опыт у него чемпионский в отличие от Драгоша. Более того, Земан не сразу же стал таким маргиналом в политике, ощущать настроения не только элиты и образованных пражан, но и этих самых владельцев подтяжек, попивающих свое пиво и далеких от Брюсселя и Москвы (не говоря уже о заокеанском Вашингтоне), он научился очень хорошо. И вот сейчас те, кто живет этими своими рядовыми проблемами, пошли и выбрали того, кто ментально им ближе и понятнеен. Грубо говоря, того, кто “ближе к народу”, хотя это и не всегда это совпадает с вызовом времени, политической мудростью и взвешенностью.

Кстати, ровно пять лет назад в Чехии уже была почти такая же история. Тогда выборы президента впервые были всенародными. Земан (кстати, тогда неожиданно вернувшийся в политику) конкурировал с министром иностранных дел Карелом Шварценбергом.

Карел Шварценберг (слева) и Милош Земан

Первый тур закончился вничью с результатом 24% на 23% в пользу Земана. И так же - математически Шварценберг должен был победить во втором туре. Но тогда вмешались факторы, которые провели черту не столько между кандидатами, сколько в сознании избирателей: Шварценберг аристократ с титулами одновременно князя, графа да еще и ландграфа (!), всегда с галстуком-бабочкой на белоснежной рубашке — ну, понравится ли такой кому-то из тех, кто носит подтяжки с майкой? А Земан — он как бы свой, хоть малость и странный.

Есть еще одно качественное отличие чешских выборов, сыгравшее на пользу Земана. Дело в том, что и пять лет назад, и сейчас за должность боролись двое людей «сильно» уже пенсионного возраста — 68 и 73 лет. И вот сторонников старшего из них оказалось больше при явке в 66 с лишним процентов. А молодые избиратели на такие выборы не очень то и пошли.

Все это значит, что чешской демократии нужно в следующие пять лет сделать то, чего она не смогла сделать до сих пор: найти качественно новую и, извините, немного младшую – в диапазоне 35 лет фигуру — вроде французского Макрона или австрийского Курца. Только это и сможет придать чешской политике новый импульс. А так — пока остается внимательно следить за формированием нового правительства Андрея Бабиша, которой хоть и поддержал Земана, но имеет другой от него взгляд на отношения с Европой, Россией и Украиной.

Виктор Чопа, «Укринформ»