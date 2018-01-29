Вадим Саранчуков: Режим перекрывает каналы альтернативной информации 29.01.2018, 16:13

Вадим Саранчуков

Белорусы нуждаются в правде.

Об этом сайту Charter97.org рассказал лидер Гродненской организации партии Белорусский Народный Фронт Вадим Саранчуков, комментируя блокировку сайта «Хартия-97» в Беларуси:

- Я выступаю против цензуры, в любой ее форме. Cегодня в Беларуси большой недостаток информации, блокировка «Хартии-97» - это существенная потеря.

Пока существует режим, любые каналы альтернативной информации в Беларуси будут перекрываться.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию