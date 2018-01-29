Гродненцам выставляют «космический» счет за домофоны без их ведома 8 29.01.2018, 15:50

3,268

Предприимчивый белорус ходит по подъездам, без ведома жильцов ремонтирует домофоны, а потом выставляет им счет.

У тех, кто не заплатил, связь по странной случайности не работает…

Поменял рабочий домофон и ключи, а потом выставил счёт

За месяц в редакцию vgr.by обратились жильцы сразу нескольких домов с улиц Врублевского, Горького и Пороховой. Истории напоминают недавнюю ситуацию с электриками, которые предлагали заменить розетки, а потом выставляли «космический» счёт. Только сейчас речь о домофонах: подъезды обслуживает один и тот же предприниматель, без ведома жильцов меняет домофонную систему и берёт 30 рублей с квартиры.

— Весной поменял чипы: каждый — по 6 рублей. Такие магнитки ни одна мастерская не делает, можно купить только у него. Потом меняли трубки: с тех, у кого нет долга по оплате техобслуживания запорно-переговорного устройства (ЗПУ), брал 22 рубля 50 копеек в зачёт старой трубки, с должников — 50 рублей. Теперь капремонт: со всего подъезда — более 1000 рублей. А с ноября ещё и ежемесячный тариф поднял — с 64 до 88 копеек с квартиры. Золотой домофон получается, — говорит Геннадий, житель дома на улице Горького, 90.

По его подсчётам, в год техобслуживание домофона, ключи, замена трубки и капремонт (последние два пункта не оплачены) ему обойдутся в 85 рублей — это почти в два раза больше, чем газ и вода за такой же период.

— Приходили из горгаза: один специалист проверяет плиты, второй оформляет документы. А тут ни договора, ни акта выполненных работ, ни чеков. Общего собрания тоже не было, — говорят жильцы подъезда. — Да и зачем вообще менять домофон, если старый работал исправно?

О том, что был капремонт, жильцы узнали в сентябре из объявления на подъезде. Правда, сумма не указывалась и предлагалась рассрочка. В какую копеечку это вылилось, многие узнавали случайно, оплачивая «коммуналку». Часть погасила сумму. У тех, кто это не сделал, то ли по стечению обстоятельств, то ли как нарочно трубки в квартирах перестали работать.

— Сигнал в квартиру, когда звонят, не поступает. Недавно супруге стало плохо, приехала скорая, а врачи попасть в подъезд не могут. Я инвалид, из дома не выхожу, хорошо, что дочь была, бросила ключ с магниткой в окно, — рассказал Станислав Брониславович.

За 88 копеек с квартиры осмотрит дверь и смажет раз в год петли

Домофон в подъезде на Горького, 90, как и на Дзержинского, Пороховой, Врублевского, обслуживает один и тот же предприниматель. Как ИП зарегистрирован с 2001 года. Но найти гродненца оказалось непросто: в интернете есть регистрация как ИП и номер телефона, на котором постоянно срабатывает автоответчик, других контактов не нашли. Однако с ним удалось встретиться.

— Мне нечего прятаться: я плачу налоги, работаю по договору, ко мне претензий нет, — ипэшник начал разговор и показал договор на услуги по ТО и восстановлению работоспособности ЗПУ.

По условиям договора, он должен проводить техобслуживание (за что идёт 88 копеек с квартиры): каждый месяц осматривать входную дверь, проверять блок вызова, считыватель ключей, доводчик, раз в год смазывать петли и красить дверь (всего 11 пунктов). А вот ремонт жильцы оплачивают по отдельному прейскуранту. Если услуги не оплачены, предприниматель вправе забрать оборудование и выставить штраф — 3000 рублей. При этом любые документы, в том числе и дефектные акты, акты выполненных работ, действительны, если в них есть подписи представителей хотя бы трёх квартир.

Два года назад предприниматель решил, что нужно провести модернизацию домофонной системы, взять за это деньги, и составил допсоглашение к договору. Документ подписала примерно половина жильцов.

По словам бизнесмена, 30 рублей с квартиры — за капитальный ремонт ЗПУ (комплекс работ № 1 для 5–10-этажных домов). За эти деньги он поменял почти всю домофонную систему, кроме вертикальных проводов и труб, установил блок вызова с аварийной кнопкой, новый считыватель. Сюда также входят стоимость оборудования, работа, амортизация инструментов (!), транспортные расходы. Ключи и замена трубок в квартирах — за отдельную плату. Цены утверждены самим бизнесменом с ноября прошлого года. Кстати, по нескольким адресам жильцы приглашали специалистов другой фирмы и по их заключениям менялись только считыватели, которые стоят около 30 рублей.

Капремонт домофона зависит от его срока эксплуатации и состояния, говорит предприниматель. Правда, когда в подъезде на улице Горького, 90 в 2016 году сломался блок вызова, вместо того чтобы его заменить, он поставил временный, а через год поменял всю систему. Объяснил это тем, что срок эксплуатации устройства истёк ещё восемь лет назад. Что касается трубок, предприниматель уверяет, что ничего не отключал, а не работают они, скорее всего, из-за поломки. Но устранит проблему он по заявке только тем, у кого задолженности по ТО домофона нет. Недовольным жильцам бизнесмен советует обращаться в суд.

А как в других фирмах? Как оказалось, в фирмах по домофонам о предпринимателе наслышаны и удивляются, почему ему до сих пор верят.

— У домофонов срок службы от 5 до 10 лет. Если что-то сломалось (стёрлись цифры на блоке вызовов или вышел из строя считыватель) или истёк срок службы, но завод-изготовитель ещё выпускает оборудование и можно починить, ремонт производится в счёт техобслуживания ЗПУ (это 55 копеек для ЖСПК и 88 копеек для физлиц в месяц). Два ключа жильцы получают бесплатно. Никаких дополнительных сумм вносить не нужно, — объяснил директор одной из фирм по обслуживанию домофонов Александр Лошак. — Если предстоит замена домофонной системы, проводится общее собрание, составляется смета, заключаются договора и только потом начинаются работы.

Комментарий юриста

Адвокат специализированной юридической консультации города Гродно «ЮрЭксперт» Дмитрий Калач:

— Предприниматель не прав, так как по закону все дополнительные жилищно-коммунальные услуги могут оказываться потребителям только на основании заключённого договора с каждым собственником жилья. Услуги по установке и (или) техобслуживанию дома входят в этот перечень (постановление Совмина от 27.01.2009 г. № 99) и не являются необходимыми и обязательными. Любой потребитель вправе отказаться от них (ч. 2 п. 5 ст. 29 Жилищного кодекса). Что касается стоимости услуг, она может быть определена по соглашению сторон.