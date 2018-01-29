Юрий Бутусов: Трамп создал крайне выгодный для Украины прецедент 3 29.01.2018, 15:51

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Юрий Бутусов

Фото: telekritika.ua

В Грузию поступила первая партия ракетных комплексов Javelin.

«Как же смешно сейчас вспоминать, как у нас многие недалекие политики говорили о «пророссийских» настроениях Трампа... Так вот по сравнению с действиями Трампа Обама выглядит робким тихоней», - написал в «Фейсбуке» главный редактор украинского издания «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов.

«В Грузию поступила первая партия уникальных американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Это первая поставка Javelin в постсоветскую страну, страну, подвергшуюся агрессии России, страну, которая не входит в состав блока НАТО. Трамп создал важнейший прецедент, крайне выгодный для Украины.

Обама после войны 2008 года не поставлял американское оружие в Грузию. Демократы сильно боялись конфликта с Путиным.

Грузия получит в 2017–2018 годах около $100 млн безвозмездной американской военной помощи. Из них большая часть средств – $75 млн – направлена на закупку Javelin.

На эту сумму из запасов армии США Грузия получит 72 пусковые установки, 410 ракет, 10 тренажеров и 70 учебных ракет. Грузия показала пример для Украины. Как известно, поставки Javelin в украинскую армию ожидаются в этом году».