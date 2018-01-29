Последние выборы Путина 1 29.01.2018, 16:11

3,335

Кремль нервничает из-за протестной молодежи.

"В марте в России состоятся выборы. Главный противник Путина Алексей Навальный не сможет в них участвовать, но, несмотря на это, Кремль нервничает. Потому что молодежь думает и действует "по-другому", - пишет Клаус-Хельге Донат на страницах немецкого издания Tageszeitung (перевод — inopressa.ru).

Так, Илья Яшин еще очень молод, но уже является бывалым представителем российской оппозиции, пишет журналист. Яшин, "маленький начальник", в офисе которого отсутствуют портреты "больших начальников", Владимира Путина и Сергея Собянина, вместе с Алексеем Навальным призывал в воскресенье всех жителей страны к забастовке.

18 марта Россия выбирает президента. "Это снова будет старый ВВП, Владимир Владимирович Путин", - пишет Донат. Навального не допустили к выборам из-за прежней судимости. "Кажется, целью является держать подальше от политики путинского противника и борца с коррупцией, выступающего в стиле народного трибуна. Издевательства над 41-летним юристом продолжаются без конца", - считает автор.

"Государственные СМИ делают вид, что Алексея Навального не существует. Кажется, кремлевская команда боится произносить вслух имя своего соперника. Если президенту Путину все же приходится говорить о "высаженном на берег" конкуренте, он блуждает в нескладных формулировках наподобие "тот, персонаж, о котором вы упомянули". Самый влиятельный человек России, который учит мир бояться, не произносит имя Навального, будто сам боится, что его настигнут злые духи", - отмечает журналист.

"Тем более энергичным является оппозиционер в параллельных мирах интернета", - продолжает Донат. Среди молодежи, до которой вряд ли могут достучаться государственные телеканалы, Навальный завоевал прочное признание, несмотря на то, что давно не все слепо следуют за ним. Он - "другое, свежее и молодое лицо", он знает, как общаться именно с молодыми людьми.

Роль молодежи в стареющем обществе в целом переоценивается, считает профессор МГИМО Валерий Соловей. По его мнению, молодое поколение может выступать инициатором, однако не может позиционировать себя как силу, постоянно продвигающую изменения, передает издание.

"Тем не менее, впервые за четверть века российские социологи наблюдают новый тренд. Потребность населения в стабильности оказывается слабее, чем желание изменений", - говорится в статье. Однако, как отмечает Соловей, желание перемен не является радикальным.

По мнению историка, у населения растет потребность в другом политике. Новый политик не должен выглядеть как старый, однако в нем должны найти отражение Путин и его политика. Он должен быть более социально-ориентированным и более справедливым, указывает профессор.

"Россия снова стала обществом бедных, в котором только 10-15% людей принадлежат к среднему классу. Патернализм и социальное обеспечение снова пользуются большим спросом", - отмечается в публикации.

"Новый Путин" не должен быть ни разведчиком, ни военным, говорят опросы. Одетые в военную форму вызывают аллергию. Похожая ситуация уже была однажды, непосредственно после краха коммунизма в 1991 году", - говорится в статье.

"Вообще-то выборы должны были стать путинским референдумом, - рассуждает Донат. - Но, как кажется, у избирателей отсутствует мотивация. Зачем им участвовать в этом массовом забеге, если победитель уже определен? Стимулировать нужно именно потенциальных избирателей Путина, если не хочется оживлять слишком много "мертвых душ", которые в качестве выгодного человеческого капитала ввел в игру в XIX веке Николай Гоголь".

"43% избирателей являются пенсионерами и зависят от государственных выплат. 20% избирателей состоят на госслужбе. Чтобы действовать наверняка, этого недостаточно", - пишет журналист, сообщая, что молодежи обещают приз за лучшее селфи на избирательном участке, а в буфеты будут завозить дешевые лакомства по советскому примеру.

"Программа государственных телеканалов настроилась на выборы. Все тревожное и противоречивое исключается из новостей. Это не вписывается в формат благополучия", - отмечает Донат.

"Кремль пускает в ход дюжину не представляющих опасности противников Путина, бутафорных кандидатов, чтобы стимулировать явку на выборах. Среди них есть и дерзкая Ксения Собчак, (...) которой разрешено "порыбачить" в либеральном потенциальном электорате Навального", - пишет автор. Собчак может высказывать возмутительные вещи, за которые другим грозит арест. "Установка теперь звучит так: "Против измены родине не возражаю, но скука недопустима!" - утверждает журналист.

Историк Соловей сказал в беседе с журналистом, что Путин "не будет полностью дееспособным" в период следующего мандата: "для Запада он больше не является партнером". Следующий вопрос может быть поставлен так: как от него избавиться, но без передряг для страны.