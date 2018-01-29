Отец двоих детей: Мы теряем элитную школу 16 29.01.2018, 16:21

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Отмена экзаменов при поступлении в гимназию отменяет смысл ее существования.

Андрей Крутько — отец двоих детей: старший сын уже поступил в гимназию, дочка поступает в гимназию в этом году. Работает в сфере IT, автоблогер. О своем отношении к отмене вступительных экзаменов в гимназию он рассказал onliner.by:

- Когда наш сын поступал в гимназию в пятом классе, мы серьезно подготовились к экзаменам. Конечно, была легкая нервозность, но в основном переживали по поводу нелепых случайностей, понимая, что в общем ребенок готов к любым вопросам. Очень важно подчеркнуть, что поступление стало полностью осмысленным и продуманным шагом. Для нас, как и для многих других родителей, экзамены определенно стали очень действенным поводом задуматься, зачем мы отдаем детей в гимназию и к чему это приведет.

Я опасаюсь, что после вступления в силу новых правил обучения в гимназии, а именно — отмены вступительных экзаменов в пятом классе, осознанность будет постепенно сходить на нет и в итоге это приведет к печальным последствиям.

Давайте все-таки вспомним банальную истину: все дети разные, кто-то стартует и проявляет интерес к учебе раньше, кто-то позже. У каждого свои склонности и предпочтения, и просто заставить ребенка учиться (когда он не имеет для этого ни малейшего желания или способностей) невозможно.

Учителя в четвертом классе говорили нам и другим родителям: присмотритесь к ребенку — если ему тяжело сейчас, в общеобразовательной школе, может не стоит его мучить и значительно увеличивать нагрузку? Задумайтесь, стоит ли сидеть ночами и издеваться над собой и ребенком?

Так в итоге и вышло. Те, кто был уверен в своих силах, кто работал над результатом заранее, играючи справились с экзаменами, спокойно пережили повышенную нагрузку, адаптировались и продолжают учиться дальше. Дети, которые не тянули до этого, но которых родители буквально силком затолкали в гимназию, скатились на 4—5 и сейчас страдают.

Для многих родителей объем нагрузки, который многократно увеличивается после поступления в гимназию, становится откровением. Все почему-то были уверены, что надо только проскочить вступительные, а дальше — само собой пойдет.

Ничего самой собой не пошло. Выпускники белорусских гимназий не случайно имеют такой высокий процент побед на олимпиадах и проходной балл при поступлении в вузы — это результат тяжелой работы, итог сложного отсева и выявления тех детей, кому углубленные знания необходимы.

Сейчас, после того как упразднили экзамены, кто-то наверняка решит: «Вот теперь заживем! Теперь-то гимназистом сможет стать каждый, а не кучка „избранных“». Так вот это не так! Отменив экзамены и сняв ограничения, мы добьемся одного: гимназии, став общедоступными, перестанут быть элитарными и просто потеряют смысл своего существования. Потому что невозможно сделать элитарное массовым, сняв ограничения.

Гимназии сегодня являются бесплатными учебными заведениями, в которые поступают дети, готовые к углубленному изучению предметов. Очевидно, что для того, чтобы быть готовым к этому, необходимо обладать серьезной базой знаний и способностями. Если этих способностей нет или они пока не проснулись, дети будут просто зря тратить время — как свое, так и учителя.

Я надеюсь, всем понятно, что если сегодня в гимназию пойдут все, то это отнюдь не значит, что мы увидим на выходе в разы больше медалистов и победителей олимпиад. Таких детей, наоборот, станет в разы меньше, потому что у них не будет механизма для самовыражения, они не смогут привлечь к себе внимание и, пройдя отбор, получить доступ к специально разработанной системе обучения на конкурсной основе.

Вот вам банальный пример. В прошлом году в нашу гимназию поступил очень талантливый парень. До этого он учился в другом районе города, где просто не было учебных заведений, которые могли предоставить ему возможности, соразмерные его мозгам. Юный талант легко сдал все экзамены. Ему очень повезло — он получил совершенно легальную возможность раскрыть свой потенциал. Потому как если бы он поступал в следующем году, ему бы, вероятно, сказали: «Извини, но все вакантные места заняты». И если бы директор гимназии выделил талантливого ребенка, то наверняка вскоре нашлись бы родители, которые задались бы вопросом: «А почему это он не пошел к себе в школу на общих условиях, по территориальному признаку — прописке, как это сделали мы?»

В ситуации «усреднения», к которой сейчас, скорее всего, приведут реформы, талантливым детям придется получать знания того уровня, который им необходим, только у репетиторов, на дополнительных занятиях. При этом у них останется необходимость «отбывать» уроки в школе, которая для них будет рутиной — временем, которое можно было бы потратить намного эффективнее.

Вероятно, еще какое-то время гимназии по инерции будут давать более высокий уровень образования. И родители, которые придут туда в следующем году без экзаменов, просто обалдеют от того, какие низкие оценки будут получать их дети. Но с каждым последующим годом эти оценки будут все ближе к «средней температуре» по школам в стране. При этом рост произойдет не потому, что дети станут учиться лучше, а потому, что требования к ним снизятся.

Уже сегодня некоторые родители начали проще относиться к учебе своих детей. Зачем напрягаться, если теперь в гимназию можно поступить не прилагая никаких усилий?

В итоге мы, по сути, потеряем элитную (не по внешним признакам, а по содержанию) школу. Кому это нужно?