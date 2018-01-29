Украинские и российские волки зачастили в Беларусь 6 29.01.2018, 17:13

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С каждым годом популяция серых хищников все больше увеличивается.

В Беларуси растет популяция волка, отмечается их значительная миграция из России и Украины, сообщил министр лесного хозяйства Михаил Амельянович на пресс-конференции в понедельник в Минске, сообщает interfax.by.

«С каждым годом их популяция все больше увеличивается, идет в том числе миграция волка из сопредельных стран - России и Украины», - рассказал Амельянович.

По его данным, наиболее остро проблема стоит в Гомельской области. Так, недавно охотники Лепельского хозяйства в течение одного дня изъяли из природы 9 волков, всего в стае их было 10.

«На сегодняшний день это беда. Принимаем все меры, чтобы это количество уменьшить», - сказал он.

Амельянович сообщил, что в 2016 году из природы было изъято 1,8 тыс. особей волка, в том числе почти 900 особей - в Гомельской области. Итоги по 2017 году еще подводятся. «За 10 месяцев эта цифра была около 1600», - уточнил министр.

Глава ведомства обратил внимание, что одному волку в течение года необходимо около 2 тонн мяса. Он заметил, что ранее основной пищей для волков в стране были кабаны. После того, как их популяция существенного уменьшилась в рамках реализации мероприятий по борьбе с АЧС, они переключились на лосей, оленей, косуль и бобров.