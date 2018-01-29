За поджог машины витебского блогера задержали директора СТО 6 29.01.2018, 17:22

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Видеоблогер снимает ролики о том, как на витебских станциях техобслуживания обманывают клиентов.

За десять минут до полуночи 26 января в Витебске загорелся автомобиль, пишет kp.by. «Фольксваген Пассат СС» 2011 года выпуска был припаркован во дворе дома по улице Чкалова рядом с другими машинами. В машине сгорела передняя левая часть, огонь повредил моторный отсек. Соседние автомобили чудом не пострадали. Сотрудники МЧС сразу предположили, что это был поджог. Местные жители видели подозрительного человека, который крутился около автомобиля.

- Я вышел на балкон покурить. И заметил мужика, он что-то мешкался там. Я сразу не придал этому значения, а потом увидел, что он кинул что-то горящее, и машина вспыхнула. А я в трусах и куртке выбежал на улицу, хотел догнать его. Но не вышло, - рассказал Вадим, один из жильцов дома.

Блогер объявил награду в 5000 долларов за информацию, которая поможет установить преступника. Фото: личный архив Евгения Кулешова.

Оказалось, сгоревшая машина принадлежит витебскому видеоблогеру Евгению Кулешову. Кулешов в своем блоге критикует работу местных СТО. У Евгения более 135 тысяч подписчиков и более 33 миллионов просмотров. Недавно он начал новый проект: с заранее известной ему незначительной поломкой пригонял машину в автосервис и снимал ролики о том, как ремонтники пытаются его обмануть. После очередного подобного сюжета Евгению, по его словам, стали звонить и угрожать физической расправой.

Огонь повредил моторный отсек. Фото: МЧС.

Кулешов объявил награду за информацию о поджигателе - 5 тысяч долларов, а в интернете появилось объявление о том, что этот автомобиль продается за 12 000 рублей. Евгений Кулешов это опровергает - по его словам, никакого объявления о продаже машины он не давал. Друзья Кулешова и подписчики блога начали скидываться на ремонт сгоревшего автомобиля.

Тем временем правоохранительные органы задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался директор одной из витебских СТО.

В Витебске у блогера сожгли машину, подозревают директора СТО. Фото: МЧС.

- Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 (повреждение или уничтожение имущества, совершенное общественно опасным способом), - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова. - Задержан подозреваемый, с места преступления изъяты вещественные доказательства, по которым назначены пожароавтотехническая, автотовароведческая и судебно-химическая экспертизы. Следствие выясняет обстоятельства и причины возгорания, устанавливается сумма причиненного ущерба.