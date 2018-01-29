Сборная России не допущена на Паралимпиаду в Пхенчхане 4 29.01.2018, 17:31

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Допускается участие «чистых» спортсменов из РФ под нейтральным флагом.

Паралимпийская сборная России не допущена к участию в зимних Паралимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане 9-18 марта. Об этом заявил Международный паралимпийский комитет (МПК) в понедельник, 29 января. При этом допускается участие отдельных спортсменов из РФ под нейтральным флагом, если они смогут доказать свою непричастность к употреблению допинга, указал комитет в Бонне, сообщает DW.

По оценке МПК, "жесткие условия" для участия в соревнованиях по пяти видам спорта на предстоящей Паралимпиаде смогут выполнить 30-35 российских атлетов. Они будут называться "нейтральными паралимпийскими атлетами", указывается в заявлении организации. Российские паралимпийцы смогут выступить в соревнованиях по горным лыжам, биатлоне, лыжным гонкам, сноуборде и керлинге.

МПК не допустил российских спортсменов на Паралимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро. Основанием для отстранения стал доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, в котором упоминались нарушения антидопинговых правил в российском параспорте. НССИ, одновременно выполняющий функции Национального паралимпийского комитета Германии, приветствовал это решение, назвав его "недвусмысленным и смелым".

Ранее Международный олимпийский комитет принял аналогичное решение, отстранив Россию от участия в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года. Вместе с тем некоторым российским атлетам разрешено участвовать в Играх под нейтральным флагом.