Лукашенко уволил первого зампреда правления Нацбанка 5 29.01.2018, 17:39

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Тарас Надольный

Сегодня правитель подписал соответствующий указ.

Тарас Надольный освобожден от должности первого заместителя председателя правления Национального банка Беларуси по соглашению сторон, а также от должности члена правления Национального банка.

Соответствующий указ 29 января подписал Лукашенко, сообщает БелТА.

Администрации Лукашенко поручено уведомить совет республики «национального собрания» об освобождении Тараса Надольного от должности члена правления Национального банка.