Синоптики рассказали о погоде на неделю 29.01.2018, 17:46

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Фото: Charter97.org/Иван Межуй

Ожидается ветреная погода с осадками.

30 января погодные условия Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, перемещающегося с Рижского залива на Смоленскую область России. Ожидается пасмурная погода. Осадки (дождь, мокрый снег), сообщает Гидромет.

На отдельных участках дорог гололедица, по северо-востоку страны слабый гололед. Ветер западный, северо-западный: ночью по юго-западной половине республики, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток от -1°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу страны. Атмосферное давление ночью и утром будет падать, днем — расти.

31 января ночью страна останется в тыловой ветреной части циклона, уходящего на центральные районы Европейской России, днем погоду будет определять область пониженного атмосферного давления. Ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью и утром на большей части территории сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, по северо-востоку до -8°С; максимальная днем от -5°С по северо-востоку до +3°С по юго-западу страны.

1 февраля Беларусь окажется в зоне атмосферных фронтов от очередного атлантического циклона, который переместится на акваторию Балтики. На большей части территории ожидаются осадки (мокрый снег, утром и днем с дождем). Ночью в отдельных районах слабая метель. Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью в отдельных районах по северо-западу сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, по востоку до -9°С; максимальная днем от -1°С по северо-востоку до +5°С по югу.