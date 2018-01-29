Пентагон заказал разработку роботизированной летучей мыши 29.01.2018, 18:05

Американские военные хотят получить бесшумные и маневренные бат-дроны - в первую очередь для разведки.

Пентагон ищет программистов, инженеров и специалистов по беспилотным летательным аппаратам, которые смогут разработать инновационные дроны, использующие для полета принцип крыла летучих мышей. Об этом со ссылкой на размещенный тендер Минобороны США пишет liga.net cо ссылкой на сайт военных новостей Defense News.

Причина интереса военных к этой теме объясняется желанием создать максимально бесшумные беспилотники для разведки, которые не будут основаны (либо основаны частично) на вертолетной или самолетной схеме.

Минобороны США надеется, что работающие по принципу взмаха крыла бат-дроны (bat - летучая мышь на английском языке, - ред.) также будут более маневренными, чем мультикоптеры, и оснащены системой автономного полета.

Бат-дроны уже существуют, по крайней мере, на экспериментальном и исследовательском уровнях.

"Как только боевики обнаружат первый сбитый бат-дрон, мир может стать реально опасным местом для настоящих летучих мышей", - иронизируют журналисты Defense News.