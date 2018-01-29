В районе минской станции метро «Пушкинская» произошел коллапс 15 29.01.2018, 18:12

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Cветофоры отключились, а водители не смогли определить очередность проезда.

Сегодня днем на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого образовался серьезный затор. Светофоры отключились, а водители сами не смогли определить очередность проезда через перекресток. В результате движение остановилось во всех направлениях, пишет onliner.by.

Видео на форуме опубликовал пользователь с ником Babnik3000.

— Как обычно это бывает, не работает светофор. И насколько люди друг друга не уважают и не ценят, что просто стоят, упершись один в одного. И никто не едет: вообще никто, ни влево, ни вправо. Это ужас! Насколько всем друг на друга наплевать. Упертость людей зашкаливает. Транспорт стал, все стали — вся жизнь стала у людей, — рассказал читатель.

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Между тем, водители устроили переписку в интернете. Соседи по пробке заводят новые знакомства, шутят, рассказывают друг другу о сорвавшихся планах — в общем не падают духом.

Вместе с автомобилями стоит общественный транспорт. Возможно, те, кто проявил принципиальность и кого-то не пропустил, просто не понимает ситуации в целом. Он видит автомобиль перед собой и думает, что все разрулится в скором времени.

В СМЭП корреспонденту Onliner.by подтвердили, что светофоры на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого действительно отключались. По состоянию на 17:10 их работа возобновлена. Однако на то, чтобы движение через перекресток нормализовалось, потребуется еще некоторое время. Водителям, которые собираются вот-вот выехать по своим делам, советуем скорректировать маршруты.

В ГАИ Фрунзенского района корреспонденту Onliner.by рассказали, что сообщение об отключении светофоров поступило только в районе 16:30. С учетом интенсивности движения на указанных улицах, а также вечернего часа пик ситуация усугубилась очень быстро. Сейчас, после возобновления работы светофоров, она должна нормализоваться.