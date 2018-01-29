Gazeta Polska: Лукашенко взялся за старое 11 29.01.2018, 18:24

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Одна из ведущих польских газет написала о блокировке Сharter97.org.

Несмотря на попытки «нормализовать» отношения с Минском, предпринятые Западом в 2015-2017 годах, Александр Лукашенко заблокировал доступ к самому популярному белорусскому независимому новостному порталу Charter97.org. Сайт с 2011 года работает из Варшавы, пишет Gazeta Polska (перевод - Charter97.org).

Александр Лукашенко по-своему выиграл от агрессии России в Украине, избавившись от титула «последнего диктатора Европы» и вернувшись в кулуары ЕС и США. В рамках форума ООН в Нью-Йорке Лукашенко и его сын Николай в 2015 году попали в один кадр с тогдашним президентом США Бараком Обамой и его женой Мишель.

Это был первый визит белорусского диктатора в США после того, как Вашингтон ввел в 2006 году личные санкции в отношении этого политика. Протянутая Западом Лукашенко рука не привела к улучшению ситуации с демократией в Беларуси.

Кроме того, 24 января белорусские власти заблокировали доступ к одному из основных источников независимой информации в Беларуси - порталу Сharter97.org.

Его название берет начало от декларации «Хартия-97», провозглашенной в ноябре 1997 года. Документ провозгласил несогласие с нарушениями прав человека в Беларуси и разрушением национальной культуры. Декларацию подписали более 100 000 человек. «Хартия-97» должна была стать белорусским аналогом «Хартии-77», которая установила принципы преодоления тоталитаризма и восстановления демократии в Чехословакии.

Старейший и самый популярный

Сайт Charter97.org был основан в 1998 году журналистом Олегом Бебенинын. В 2010 году журналист был руководителем избирательного штаба независимого кандидата на пост президента Беларуси Андрея Санникова. Голосование прошло в декабре того же года, однако в сентябре Бебенин был найден мертвым на своей даче.

Кампания 2010 года и последующее жестокое избиение и аресты представителей оппозиции в декабре 2010 года, описывались уже главным редактором Charter97.org Натальей Радиной. Она была арестована КГБ через несколько дней после выборов якобы за «организацию массовых протестов».

Также были арестованы Андрей Санников и его жена, журналистка Ирина Халип. В 2011 году политик был осужден на пять лет строгого режима за «организацию и участие в демонстрациях после выборов».В конце года Лукашенко помиловал его. В 2012 году он получил политическое убежище в Великобритании.

В марте 2011 года Наталье Радиной удалось бежать из Беларуси. Портал начал работать в Варшаве при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Польши.

Нынешнюю блокировку портала «Хартия-97» Наталья Радина характеризует как «очень опасный прецедент», который де-факто полностью уничтожает свободу слова в Беларуси.

- Власти в Минске опасаются растущей популярности портала Charter97.org, который сегодня является лидером не только среди независимых белорусских СМИ, но и во всем информационном пространстве Беларуси. Мы намного популярнее официальных белорусских медиа и российских пропагандистских сайтов, таких как «Спутник», - заявляет Наталья Радина.

Cлова главного редактора Сharter97.org подтверждает статистика. Ежедневно сайт «Хартия-97», имеющий белорусскую, российскую и английскую версии, читают 250 тысяч пользователей. 2,5 миллиона человек заходят на сайт в течении месяца. Суммарное число месячных просмотров самого старого и популярного независимого белорусского сайта - 50 миллионов.

Блокировка на руку Кремлю

То, что cайт «Хартия-97» был заблокирован именно сейчас, Наталья Радина объясняет подписанием Лукашенко скандального декрета о «тунеядстве». Закон предусматривает наказание для лиц, у которых нет официальной работы на территории страны. Это очень сильно бьет по белорусам, которые работают на территории России и Польши. Подписание предыдущей версии этого декрета, вызвало крупнейшие за последнее время в Беларуси протесты.

- Думаю, что белорусские власти боятся новых протестов, которые могут вспыхнуть с еще большей силой.

Наталья Радина отмечает, что блокировка портала также означает, что информационное пространство полностью попадает под влияние Кремля. Российские пропагандистские каналы и сайты беcпрепятственно работают на территории Беларуси. В связи с блокировкой сайта Сharter97.org, белорусы все чаще будут обращаться к российским средствам массовой информации.

- Это решение на руку России, так как ослабляет белорусский суверенитет. Никто не знает, на что пойдет Владимир Путин по отношению Беларуси. В подобной ситуации все возможно. Тем более, все говорят о том, что Беларусь может быть следующей целью оккупационной политики Кремля, - говорит главный редактор Сharter97.org.

Руководству портала удалось проинформировать часть своих читателей о том, как обойти блокировку. «Хартия-97» остается лидером среди независимых источников информации в Беларуси.

- Полностью заблокировать нас не удастся. Но мы обращаемся к нашим партнерам, международным организациям, журналистским сообществам, правозащитным организациям, с просьбой распространять информацию о том, что происходит в Беларуси. Также обращаемся к политикам, евродепутатам, чтобы они ввели санкции против режима Лукашенко за нарушение свободы слова в Беларуси, - подчеркивает главный редактор сайта Сharter97.org Наталья Радина.

Пока что самые сильные слова поддержки высказывают публицисты и защитники прав человека. Среди них - звезда украинской журналистики, активный участник Евромайдана, Виталий Портников.

Лукашенко - это маленький Путин

«Это решение продемонстрировало, где границы компромиссов Александра Лукашенко с цивилизованным миром. Белорусский правитель может делать реверансы перед Западом, чтобы облегчить для себя и для своего окружения санкционный режим, но все равно остается маленьким Путиным. И более того - это Путин большой Лукашенко. Ведь Лукашенко стал строить свой авторитарный режим еще тогда, когда Путин носил чемоданы за мэром Петербурга Анатолием Собчаком», - написал Виталий Портников в защиту своих коллег в своем блоге на «Радио Свободе».