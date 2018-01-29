Stratfor: Путин призвал элиту и олигархов вернуть свои активы из-за границы 13 29.01.2018, 18:38

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Владимир Путин

Частная разведка США рассказала, как Кремль готовится к новым санкциям.

Правительство Российской Федерации по мере формирования отчетов Министерства финансов США провело серию встреч для разработки стратегий защиты элит и олигархов от новых американских санкций.

Об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который имеется в распоряжении «Апострофа».

Так, Кремль освободил крупные государственные фирмы от необходимости раскрытия своих контрагентов, чтобы таким образом, в санкционный список США попало меньше людей.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин призвал элиту и олигархов вернуть свои активы из-за границы. Министерство финансов и Центральный банк РФ предложили методы анонимных денежных переводов.

Правительство также разрешило покупать еврооблигации в размере 3 млрд евро российским бизнес-элитам, предлагая им анонимность.

«Согласно сообщениям, многие элиты либо ликвидировали свои активы за рубежом, либо провели серию стресс-тестов для оценки риска.

В последние месяцы многие крупные российские компании задействовали международные рынки капитала и выпустили облигации на сумму в сотни миллионов долларов. Но многие олигархи, опасаясь государственного контроля и склонности властей к национализации активов, не хотят держать свои деньги в России», - говорится в материале.

Отмечается, что Москва назвала готовящийся список олигархов попыткой дестабилизировать страну финансово и политически в год выборов. В то же время Кремль уже заложил основу для ответных санкций против Штатов, но ждет, чтобы посмотреть, как далеко зайдет Вашингтон.