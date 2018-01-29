Беларусь на «Евровидении-2018» выступит в первом полуфинале 29.01.2018, 18:40

Всего в этом году в конкурсе примет участие 43 страны.

Официальный представитель Беларуси на международном конкурсе песни «Евровидение-2018» выступит в первом полуфинале, который состоится в Лиссабоне (Португалия) 8 мая, передает interfax.by.

Жеребьевка распределения стран-участниц по двум полуфиналам конкурса прошла сегодня, 29 января.

Всего в этом году в конкурсе примет участие 43 страны. Определено, что в первом полуфинале 8 мая выступят 19 стран, во втором 10 мая – 18.

В первом полуфинале вместе с представителем Беларуси выступят и проголосуют Болгария, Литва, Албания, Чехия, Бельгия, Исландия, Азербайджан, Израиль, Эстония, Швейцария, Финляндия, Австрия, Ирландия, Армения, Кипр, Хорватия, Греция и Македония.

Страны «большой пятерки» – Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания – и организатор конкурса этого года – Португалия – автоматически попадают в финал 12 мая, однако они также транслируют полуфиналы и голосуют за их участников. Португалия, Испания и Великобритания будут оценивать конкурсантов первого полуфинала, а Германия, Франция и Италия – второго.

Порядковые номера участников обоих полуфиналов будут определены позже решением продюсеров шоу.

Международный конкурс песни «Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне (Португалия) с 8 по 12 мая.