РФ запретила продукцию «Бабушкиной крынки» 8 29.01.2018, 18:55

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Россельхознадзор с 31 января лишает белорусскую компанию права на поставки своей продукции в РФ.

Как сообщает служба, это вынужденная мера. Причиной ограничения стало повторное обнаружение в сухом молоке, поставляемом в Россию, антибактериального препарата норфлоксацина.

«О первых в этом году случаях выявления опасных для здоровья веществ в молочной продукции этой компании Россельхознадзор информировал компетентные органы Беларуси ранее», - говорится в сообщении.

Компания «Бабушкина крынка» в 2017 году постоянно попадала в сообщения Россельхознадзора о белорусских предприятиях, нарушавших российские требования безопасности.

Холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» является одним из крупнейших в Беларуси производителей молочной продукции.