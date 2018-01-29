Лыжные олимпийские квоты России перешли Беларуси 3 29.01.2018, 19:06

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Еще три дополнительные квоты на Игры-2018 получили белорусские представители конькобежного спорта.

За выходные лыжная сборная Беларуси успела прирасти двумя дополнительными олимпийскими лицензиями.

Как известно, специальная комиссия МОКа в индивидуальном порядке рассматривала заявки россиян, которые выступят на Олимпиаде под нейтральным флагом. И среди тех, кому в участии было отказано, нашлись и лыжники, в результате чего две освободившиеся квоты на Пхенчхан заполучила белорусская команда.

По сведениям «Прессбол», по одной из них на ОИ-2018 отправится Валентина Каминская. На завершающем этапе отбора тренерский совет предпочел ей Анастасию Кириллову, но восьмой лишней, благодаря очередной волне допинговых разоблачений в отношении соседей, Каминская не останется.

Девятую же вакансию заполнить в сборной Беларуси попросту оказалось некем.

Еще три дополнительные квоты на Игры-2018 получили белорусские представители конькобежного спорта.