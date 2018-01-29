В школах Беларуси будут ставить неудовлетворительные отметки 8 29.01.2018, 19:01

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В настоящее время в Беларуси любая отметка с 1 до 10 считается положительной.

Оценки 1 и 2 в белорусских школах будут считаться неудовлетворительными, сообщил министр образования Беларуси Игорь Карпенко на итоговом заседании коллегии своего ведомства.

«Со следующего учебного года принято решение о введении неудовлетворительных отметок в 5-11-х классах - 1 и 2 балла», - цитирует госагентство БелТА Карпенко.

Он добавил, что это решение принято «для повышения ответственности учащихся за результаты учебы» и что «на второй год никого оставлять не будут».

В настоящее время в Беларуси любая отметка с 1 до 10 считается положительной.

Отметим также, что за несколько дней до коллегии, на котором было объявлено о таком решении министерства образования, Лукашенко подписал указ об отмене вступительных экзаменов в 5 классы гимназий.