Матеуш Моравецкий: Польша хочет, чтобы Nord Stream 2 попал под санкции США 29.01.2018, 19:18

Матеуш Моравецкий

Противодействие в реализации «Северного потока-2» - в общих интересах США и Польши.

Польша хочет, чтобы США включили в список санкций строительство газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2).

Об этом в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna по результатам субботней встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Да, мы говорили о Nord Stream 2. Мы (Польша) хотим, чтобы строительство газопровода Nord Stream 2 попало под санкции американского закона от 2 августа 2017 года, в котором говорится о санкциях против России», - заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что нынешняя интерпретация данного закона госдепартаментом США является «неоднозначной, и Польшу это не удовлетворяет».

«Это очень важный пункт в переговорах из США. Тут говорится не только об энергетической безопасности, но и о безопасности всего региона», - подчеркнул польский премьер.

По словам Моравецкого, Тиллерсон в ходе переговоров признал, что диверсификация источников энергоснабжения должна стать общим приоритетом для стран Центрально-Восточной Европы.

«США заинтересованы инвестициями в развитие инфраструктуры, которое не только позволит принимать сжиженный газ в Польше и Хорватии, но и транспортировать его в дальнейшем в страны, которые не имеют доступа к морю», - подчеркнул Моравецкий.

В субботу Тиллерсон в Варшаве заявил, что Вашингтон и Варшава имеют общую точку зрения на проект газопровода «Северный поток-2», который подрывает безопасность и энергетическую стабильность Европы и дает России инструмент политического давления. По его словам, противодействие в реализации этого проекта - в общих интересах США и Польши.