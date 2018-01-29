Топ-10 самой необычной контрабанды на белорусской границе 2 29.01.2018, 19:57

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Белорусские таможенники составили рейтинг самых творческих контрабандистов.

Вслед за литовскими коллегами, опубликовавшими рейтинг самых творческих контрабандистов, итоги года подвели и белорусские таможенники. Говорят, что за год успели насмотреться всякого. Но остались еще нарушители, которые смогли удивить даже видавших виды сотрудников. Вместе с таможенниками Onliner.by составил белорусский рейтинг самой необычной контрабанды и контрабандистов.

10-е место. Рекордная партия гашиша в кормовых добавках

Каждый год таможенники задерживают больше тонны наркотиков. Но в декабре прошлого года на белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Урбаны» случился рекорд. 19 декабря витебские таможенники остановили автопоезд DAF, который якобы вез кормовые добавки.

Его проверили на специальном досмотровом комплексе и обнаружили: в прицепе-рефрижераторе есть фальшстенка, а за ней — 92 брикета гашиша весом 355,5 кг.

9-е место. Картинг-конструктор

В марте прошлого года Брестская таможня проверяла автомобиль Volkswagen. 38-летний российский водитель заявил, что везет детали к картинговым автомобилям, которые он до этого вывозил за границу. Правда, оказалось, что деталей как раз хватает для того, чтобы собрать два карта.

8-е место. Конопля в «Книге тайн»

Места, куда контрабандисты прячут наркотики, порой довольно экзотичны. Гомельские таможенники досматривали пассажира поезда Киев — Санкт-Петербург в пункте пропуска «Терюха». Среди личных вещей таможенники отыскали портативный сейф. В нем была «Книга тайн» — блокнот ручной работы с обложкой в виде зубастого пня. Пролистав блокнот, сотрудники таможни обнаружили на последней странице высушенный стебель конопли.

7-е место. Бриллианты в личных вещах

Россиянин на Audi A6 ехал из Евросоюза в Беларусь. Двигался он по «зеленому» коридору пункта пропуска «Варшавский мост». Когда его личные вещи досмотрели, то среди них нашли 13 бриллиантов. Общая их стоимость — свыше 14,5 тыс. рублей, а цена самого дорогого — около 2 тыс. рублей.

6-е место. Итальянская мебель в 70 раз дешевле настоящей

Перед Международным женским днем из Латвии в Беларусь везли мебель. Мебель была итальянская. Таможенники из пункта пропуска «Григоровщина» заметили, что по документам стоимость мебели составила $1300. А когда заглянули внутрь автомобиля, поняли: цена выше. Выяснилось, что эта итальянская мебель на самом деле стоит $92 тыс., то есть цена занижена в 70 раз.

5-е место. Золотые цепочки и серьги в энциклопедии

Сотрудники таможни «Минск-2» перед новогодними праздниками заметили небольшую, но тяжелую посылку из Украины. В документах на ней было указано, что это книга и пересылают ее в Минскую область. Когда таможня вскрыла посылку, оказалось, что это действительно книга — «Киев. Энциклопедический справочник» 1981 года выпуска. Правда, под ее обложкой находилась партия ювелирных изделий из 23 предметов: кольца, серьги, браслеты, цепочки и так далее.

4-е место. «Террариум» в чемодане

В сентябре у россиянина, пассажира рейса Вена — Минск, досматривали личные вещи. Когда тот открыл чемодан, сотрудники таможни увидели десятки баночек и свертков, в которых хранились 90 змей, пауки, ящерицы и скорпионы. Документов на животных у россиянина не было. На вопрос, откуда у него это все, пассажир ответил, что купил на выставке в Германии для себя.

3-е место. Вараны в котельной вагона

Во время досмотра котельного вагона пассажирского поезда Калининград — Минск гродненские таможенники обнаружили со стороны рабочего тамбура двух взрослых варанов. Кто-то положил их в контейнер, а контейнер поставил в сумку. Из-за холода вараны были в анабиозе. Фактически сотрудники таможни их спасли и передали в Гродненский зоопарк. Длина двух особей 130 см и 122 см, общая масса — почти 12 кг. Кто посадил варанов туда, неизвестно.

2-е место. Револьвер и 134 патрона в одежде

Сотрудники пункта пропуска «Варшавский мост» досматривали Mercedes-Benz россиянина. Тот ехал из Германии. Неожиданно в его личных вещах нашли 50 патронов в упаковке, в другом чемодане с вещами — револьвер Smith&Wesson Combat Second со встроенным стволом и серийным номером на корпусе. Дополнительно в самом автомобиле и одежде россиянина было 74 патрона.

1-е место. Майнеры для добычи криптовалют

Не успела Беларусь принять декрет №8, как контрабандисты стали везти устройства для добычи криптовалют. За три дня до Нового года сотрудники таможни обнаружили контрабанду в грузовиках из Польши и Германии. В каждом случае нашли по 3 ASIC-майнера для добычи криптовалют.