Допинговый перебежчик Родченков: Путин был в теме 9 29.01.2018, 19:49

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Новые подробности допингового скандала в России.

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков впервые в момента побега из России дал обстоятельное интервью немецкому каналу ARD, передает «Прессбол».

В беседе с журналистом Родченков рассказал о причастности президента России Владимира Путина к допинговой системе в его стране.

«Конечно, все приказы шли сверху, от президента. Только президент может заставить ФСБ выполнять такие задачи. Мутко как-то сказал мне, что Путин очень хорошо знает, кто я такой. Путин знал вообще про все.

Цепочка была очень простая. Я отчитываюсь перед Нагорных, Нагорных перед Мутко, а Мутко перед Путиным. Путин не может отрицать, что знал о допинговой системе», — рассказал Родченков каналу.

Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко и его первого заместителя Юрия Нагорных от любого участия в олимпийском движении. Сам Нагорных с опровержениями не выступал и никакие персональные санкции, принятые в отношении него, не оспаривал.

После увольнения из Минспорта РФ Нагорных работает в одной из структур специальных служб Российской Федерации. Мутко переведен на пост вице-премьера РФ.

Родченков, который сейчас скрывается в США, рассказал в прошлом году New York Times, что ФСБ организовала схемы, включающие подмену допинговых проб на Играх в Сочи в 2014 году, чтобы скрыть практику использования допинга спортсменами из российской сборной. Он также подтвердил содержание секретных документов, которые, согласно ARD, говорят о том, что государственная допинговая практика существовала для Олимпиады 2008 года в Пекине и Лондоне в 2012 году.

«Перед Пекином все было очень легко. Вы могли сделать все, что бы захотели, и все российские спортсмены в сборной использовали допинг. Мы изменили стратегию между Пекином 2008 и Лондоном 2012 года, насчет того, как скрыть допинг. Мы все контролировали», – сказал Родченков.

Международный олимпийский комитет провел повторные пробы олимпийских образцов с 2008 и 2012 годов, в результате которых было обнаружено, что 37 российских спортсменов, в том числе 20 медалистов, его использовали. Вторая часть документального фильма, которая также будет транслироваться в понедельник, должна показать, как можно было манипулировать бутылочками для сбора и хранения анализов мочи, сдаваемых при тестах на применение допинга.