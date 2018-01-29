Белявский: Каспаров огорчался проигрышам компьютеру, а теперь компьютер обыграет любого чемпиона! 1 29.01.2018, 20:05

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Александр Белявский

Знаменитый советский гроссмейстер рассказал, как компьютеризация изменила шахматы.

Знаменитый советский гроссмейстер Александр Белявский в беседе с «Прессболом» посетовал, что компьютеризация убивает общественный интерес к шахматам.

- Компьютеризация изменила шахматы?

- Она убивает общественный интерес к игре. Ушла аура чуда! Прежде чемпионы мира являлись неким абсолютом. Еще десять лет назад Каспаров огорчался проигрышем матча компьютерной программе. Теперь поводов для расстройства нет: компьютер обыгрывает любого чемпиона! При разборе партий он безапелляционно указывает на ошибки гроссмейстеров: в какой стадии партии они сделаны, на каком ходу.

Таль озадачивал соперников алогичной игрой, все ломали головы над тем, как опровергнуть его идеи. Теперь машина демонстрирует: так играть нельзя, это ведет к поражению. Исчезла магия волшебства и привлекательности! По этой причине поблекли и матчи на первенство мира, которые прежде вызывали огромный интерес в мире: Ботвинник — Таль, Спасский — Фишер, Карпов — Каспаров.

Миллиардер Уоррен Баффет на ежегодную презентацию своей компании обычно приглашал гроссмейстера, который давал сеанс игры вслепую на 12 досках. Чтобы продемонстрировать неограниченные возможности человеческого мышления. В этом году шахматиста не позвали: прерогатива чуда теперь принадлежит компьютеру. Сейчас чемпион мира не абсолютная величина, а всего лишь лучший из играющих. Как в легкой атлетике, где чемпион в спринте — самый быстрый из людей, но его скорость заведомо уступает скорости автомобиля.

- Все равно лучшие притягательны. Магнус Карлсен — знаковая фигура?

- С моей точки зрения, нет. У него такое же преимущество, как у Карпова: на четвертом часу игры он ошибается значительно реже коллег. Думаю, это нечто генетическое.