«Минсктранс» подготовил «сюрприз» для безбилетников

«Минсктранс» подготовил «сюрприз» для безбилетников10
- 29.01.2018, 20:23
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Штраф для «зайцев» в Минске вырастет вдвое.
Уже с 31 января штрафы для «зайцев» в общественном транспорте столицы вырастут.
Как сообщается на сайте государственного предприятия «Минсктранс», тех, кто едет без билета, будут штрафовать на сумму от 0,5 до 1 базовой величины. От чего будет зависеть размер штрафа, не уточняется.
Сейчас штраф составляет 0,5 базовой (базовая величина в Беларуси на сегодня — 24,5 рубля).
Изменения связаны тем, что вступили в силу нормы закона Беларуси от 8 января 2018 года №95-З, дополняющие Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.
Если «заяц» оплатит штраф на месте, то протокол об административном правонарушении не составляется. Пассажиру, который ехал без билета, просто выдадут квитанцию.