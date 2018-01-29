Рымашевский: БХД привлечет иностранных партнеров для разблокировки «Хартии’97» 2 29.01.2018, 20:46

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Виталий Рымашевский

БХД требует немедленно разблокировать независимый сайт.

Представители партии «Белорусская христианская демократия» намерены подключить всех своих международных партнеров для того, чтобы сайт «Хартия’97» вновь смог вещать в Беларуси.

Об этом в комментарии заявил сопредседатель Белорусской христианской демократии Виталий Рымашевский, передает пресс-служба БХД.

- Из-за нарушения прав человека в нашей стране Беларусь является сегодня изгоем в международных отношениях, наша экономика является неконкурентноспособной, ведь отсутствие свободы СМИ, свободных выборов, свободы деятельности оппозиции, независимой судебной власти позволяет коррумпированным чиновникам и силовым структурам душить белорусский бизнес, уничтожать основу нашей независимости, нашей экономики, - сказал Виталий Рымашевский.

- Без свободы СМИ, без соблюдения прав человека в Беларуси невозможно построить современную конкурентоспособную экономическую модель. Белорусская христианская демократия будет делать все возможное, чтобы блокировка ресурса «Хартия 97» остановилась, а репрессии в отношении журналистов прекратились, - отметил Рымашевский.

По словам политика, БХД намерена привлечь всех своих иностранных партнеров для того, чтобы приостановить блокировку сайта.

- Мы будем призывать наших международных партнеров при любых контактах с белорусскими властями, как экономических, так и, в первую очередь, политических обращать внимание на соблюдение прав человека в нашей стране. Ресурс «Хартия’97» должен быть разблокирован! От белорусской солидарности тоже зависит многое, поэтому мы призываем все политические силы нашей страны стать на защиту независимых СМИ», - резюмировал сопредседатель БХД.

Напомним, что решением Министерства информации Республики Беларусь информационный сайт «Хартия-97» был заблокирован 24 января.