Правительство Румынии впервые в истории возглавила женщина 29.01.2018, 20:54

За программу Виорики Денчиле проголосовали 282 депутата.

В Румынии парламент поддержал правительство во главе с премьер-министром Виорикой Денчиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania.tv.

Сообщается, что за программу правительства Денчиле проголосовали 282 депутата, «против» проголосовали 136.

Как известно, впервые в истории Румынии женщина возглавила правительство.

Отметим, что 54-летняя Денчиле является депутатом Европейского парламента, занимает должность заместителя председателя комитета по вопросам сельского хозяйства и развития села.

Напомним, 18 января президент Румынии Клаус Йоганнис выдвинул кандидатуру депутата Европарламента Виорики Денчиле на должность главы правительства.

Так, в случае ее утверждения парламентом она станет первой в истории женщиной во главе румынского правительства. Денчиле была предложена кандидатом на должность правящей Социал-демократической партией (СДП) Румынии. Представляя ее, Клаус Йоганнис отметил, что это предложение было продиктовано «парламентской арифметикой», поскольку социал-демократы обладают большинством в румынском парламенте.