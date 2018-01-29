«Есть любители живого пива, а я любитель живого футбола» 1 29.01.2018, 21:09

Как геодезист из Минска за год побывал на 82 матчах.

Прошлый год вышел очень урожайным для белорусского футбола. БАТЭ едва не упустил чемпионство, брестское «Динамо» всколыхнуло медиапростанство, «Ислочь» и «Луч» успешно выступили, несмотря на начало сезона с минусом и т.д. А мы, болельщики, за всем этим следили. Блогер «Трибуны» Иван активно колесил по футбольным стадионам. За год у него накопилось не только 82 посещенных матча, но и куча занятных историй, которые он рассказал cайту.

- Расскажи о себе.

– Родом я из Борисова. Возраст (39 лет) в профиле настоящий, – вздыхая начинает Иван. – Работаю в строительной организации руководителем геодезической службы.

- Когда ты начал так активно ездить на футбол?

– Я же не специально катаюсь. Получилось, что я перестал воспринимать футбол по телевизору. Произошло это где-то 2-3 года назад. Есть любители живого пива, а я любитель живого футбола. Если говорить о нашем чемпионате, то смотреть его на «Беларусь 5» невозможно. Идет матч, и тупо показывают мяч, за которым все бегают. На стадионе все иначе. На каждом из них у меня есть любимые места: на «Борисов-Арене» – ближе к полю, чтобы пообщаться с игроками и персоналом, на «Камвольщике» – на вип-местах, они мягкие :).

Была история. «Смолевичи» играли со «Слонимом», тогда еще вратарь гостей Гомелько забил на последней минуте. Приехал к стадиону, оставался час до начала, движения вообще никакого нет, все закрыто. Смотрю, стоит клубный автобус, подхожу к водителю, не успел ничего сказать, а он мне: «Слушай, я тут сломался, помоги немного». Мы с ним все отремонтировали. С грязными руками я сел в автобус и поехал вместе с командой на стадион «Октябрьский». После матча меня подобрали игроки – Антон Чичкан, Дима Байдук и Саша Ануфриев. Ехали с ними, разговаривали. Общаемся до сих пор. Недавно тесно подружился с воспитанниками брестского «Динамо» Борей Коневегой и Егором Пицыком – желаю им уже в этом сезоне засветиться как минимум в нашей высшей лиге.

Если возвращаться к походам на футбол, мне нравится атмосфера, болельщики, комментарии: кто-то может матом ругнуться (болельщики или Пунтус), кто-то громко радуется и т.п. Ты замечаешь, как перестраиваются полузащитники при атаке, помогают ли им защитники, кого из запасных окликает тренер для замены – все видно.

Люди, которые смотрят на экране, лишены всего этого. Можно сказать, они следят за матчем глазами режиссера.

Но в этом году было три матча, которые пришлось смотреть дома. Полуфинал Кубка «Динамо» Брест – БАТЭ (2:0). Потом матч второго тура между этими же командами (1:1), который не показали из-за Пасхи – пришлось смотреть в интернете. И третий – «Днепр» против «Крумкачоў» (2:1). Мне просто стало интересно, как «МIНСК TV» начал показывать футбол. Заодно послушал комментарий Алексея Важника.

А так, конечно, выездные матчи БАТЭ в еврокубках – в барах или пиццериях.

– Болеешь за БАТЭ?

– Да, я неконфликтный болельщик. Помню весь борисовский футбол, начиная с 90-х, когда была команда «Березина», «Автомобилист» и недолго «Искра». Я тогда занимался в ДЮСШ №2, через которую прошел Игорь Стасевич. Профессиональным футболистом я себя не видел, хотя некоторые ребята, занимавшиеся со мной, дошли до чемпионата Беларуси. Например, Игорь Балин даже капитанил в «Славии», а Алексей Демин выступал за БАТЭ.

Вспоминаю наши чемпионаты среди школ. Финальный матч игрался на «Городском». Говорят, что финал аналогичного турнира в Англии проходит на «Уэмбли». Для них это круто. Для нас тогда было круто сыграть на «Городском». Если чемпионат Борисова еще жив, то было бы здорово проводить главный матч на «Борисов-Арене» – для школьников это останется на всю жизнь.

- Также ты активно посещаешь матчи «Крумкачоў» (13 раз) и минского «Динамо» (12).

– Я живу в Минске уже более 17 лет. Мне удобно посещать их матчи. Благо «Камвольщик» и «Трактор» рядом от меня. Прихожу за полчаса или за час. За «Динамо» интересно наблюдать, потому что это основной конкурент БАТЭ, а «Крумкачы» привлекают культурой боления. Да и в принципе, считаю «Камвольщик» уютным стадионом: можно и футбол посмотреть, и перекусить, и спрятаться под крышей при плохих погодных условиях.

- Вспомни самый необычный матч в Беларуси.

– Мне запомнился матч 1/32 финала Кубка Беларуси между любительской командой «Сябар БертанЛі» и «Неман-Агро» из Столбцов на стадионе «БГАТУ». Гости победили 0:1. Я удивился, что у любителей есть болельщики с флагами. Был проливной дождь, очень холодно. Играли примерно равно. Оказалось, что половина игроков «Немана» играют или играли в АЛФ (любительской лиге) за этот «Сябар». А потом победитель пары вышел на БАТЭ… Было бы интересно посмотреть на матч между любителями и чемпионами Беларуси.

- Многие жалуются на досмотр перед матчами. Бывали у тебя конфликты с ОМОНом?

– Нет, но скажу, что досмотр на «Борисов-Арене» во много раз гуманнее, чем на том же «СОКе». В Минске на всех стадионах стоят ОМОНовцы, а в Борисове – обычная милиция.

- Как тебе удается совмещать футбол и работу?

– Матчи в основном проходят в нерабочее время, а мой офис находится в центре города. Поэтому проблем особых нет, только в ноябре «Крумкачы» играли в рабочую субботу – тогда пришлось отпрашиваться.

- За два года ты посетил 151 матч. Выдели три самых ярких.

– Так, если брать в этом году… Выезд с БАТЭ в «Александрию». Второй – поединок в Таллине между «Нымме Калью» и «Инфонетом» (2:4). Матч чемпионата Гродненской области в Скиделе между лидерами «ФСК Гродненский» и «Цементником» из Красносельского, на который я попал случайно.

О гостевой команде был наслышан, удалось пообщаться с работниками, узнал, как в поселке любят футбол и гордятся командой. Ну и вне этой тройки как бонус – Городея в 30-м туре. Последние секунды финального матча навсегда останутся в памяти…

- В Александрию ехал с болельщиками?

– Нет, у меня была договоренность поехать с болельщиками, но один из маршрутов отложили. Поэтому мы с приятелем решили добираться отдельно: сначала – до Киева, а потом уже – до Александрии. Мы прибыли очень рано, побродили по городу, познакомились с местными девушками. Неожиданно они устроили нам экскурсию. Еще классно, что в этот день в Украине был День Незалежності – город гулял. Мы ходили в БАТЭшных майках, и проблем не было. После матча отправились в Одессу, где провели еще два дня. Там, кстати, тоже оценили майку БАТЭ и всячески желали клубу удачи в Лиге Европы. Почему? Как оказалось, «Черноморец» и «Александрия» – непримиримые соперники. В итоге мы пропустили воскресный поединок с «Шахтером» (0:4), пришлось читать онлайн в автобусе – благо игроки не подвели.

- С украинскими болельщиками познакомились?

– Город встретил белорусов хорошо. Ребята, которые приехали из Борисова на автобусах, прошлись строем по Александрии вместе с украинскими болельщиками. Но мы в этом не участвовали. Нам в принципе все понравилось, но люди в основном без работы, поэтому катаются в соседние города – в основном в Днепр и Киев.

- Окей, как тебя занесло на матч в Таллин?

– Планировал там отметить день рождения. Почему-то выбрал Таллин и поехал туда. Вообще, я часто путешествую и, когда ищу новое место, всегда смотрю, есть ли в это время футбол. Открыл для себя Таллин, считаю его столицей всего Прибалтийского футбола. Каждую неделю там много спорта и футбола в частности. В столице Эстонии базируются 4-5 команд высшей лиги, дублеры, первая лига. Там есть ряд уютных стадионов, главный – «А. Ле Кок Арена» (в августе 2018 примет Суперкубок УЕФА), где играют «Флора» и сборная Эстонии.

Помимо них, есть «Калев» – футбольный и баскетбольный клуб. Хочешь не хочешь, но на выходных там минимум по 2-3 матча. Мне понравилось. Запомнились болельщики «Нымме Калью», похожие на поклонников «Крумкачоў». Забавно, что они приносили сладости: кто-то печенье, кто-то конфеты. Меня так это удивило. Посмотрел статистику, поговорил с ребятами – их там приходит человек 200-300. А на еврокубках собирается где-то до полутора тысяч.

Честно говоря, у «А. Ле Кок Арены» очень много пиара из-за того, что Таллин находится в ЕС. Видимо, поэтому и назначили там Суперкубок УЕФА. Дам этому стадиону три звезды, а «Борисов-Арене» – пять. Как-то читал, что португальский стадион не допустили к проведению Суперкубка УЕФА, потому что там не хватало, грубо говоря, 10 мест для випов, а на «А. Ле Кок Арене» вип-мест и вовсе нет – накидки на кресла, как на Тракторе, только красные.

- Еще что-то интересное было?

– Вообще, в Эстонии и в Италии на матчи билеты не покупал. У меня есть аккредитация на «Крумкачоў», и я проходил по ней :). В Эстонии меня вписали в список журналистов как блогера из Беларуси, выдали манишку.

У меня был пропуск куда угодно. Единственное – я не игрался в журналиста. До матча на «Хийу» (вместимость – 500 человек) я, например, находился в подтрибунке, и мне удалось пообщаться с тренером «Нымме» – Сергеем Францевым, который в 2001-2002 годах возглавлял минское «Торпедо». Он теплыми словами вспомнил Минск, рассказал, что помощником у него тогда был Сергей Боровский.

В одном из матчей играли лидер «Флора» с командой «Вапрус», у которой в конце чемпионата разница мячей составила -146. Это так забавно: в первом тайме все болельщики сидели возле правой половины поля, где были все голы, во втором – пересели на левую. Впервые с таким столкнулся. Но тогда счет был не такой уж и большой – 3:0. Встретился на том матче с финнами. Они знали БАТЭ и «Шахтер» из-за Пюро Сойри, который «стал героем Исландии». Спросил про Яссе Туоминена. Это был новый персонаж для них, загуглили это дело :) При этом поражение СИКа от БАТЭ помнили хорошо.

- Что эстонцы знают о Беларуси?

– Эстонцы знают БАТЭ, Артура Пикка и форварда Дмитрия Ковба, который провел один из сезонов в эстонской команде «Нарва-Транс» (14 матчей, 10 голов). Он для них – олицетворение белорусского футболиста: кочует из клуба в клуба, его все знают. Почему все? Смотри, в Эстонии население где-то 1,3 миллиона, треть из них живет в Таллине. Когда я пришел в первый день на футбол, познакомился с местными ребятами, а дальше пошла молва среди болельщиков, что можно поговорить с белорусом. Их же я увидел и во второй день на матче. Они рассказали, что команды зарабатывают в основном только на еврокубках. Если проходят хоть один круг, то это уже праздник. Потом вспоминают годами.

- С клубом заранее договаривался, чтобы пройти по аккредитации?

– Да, еще до отъезда я писал им на странице в Facebook. Но ответа не получил. Перед матчем «Нымме» подошел к сотруднице клуба. Она сказала: «Извините. Мы не открывали мессенджер». Я посетил два стадиона «А. Ле Кок Арену» (10 тысяч) и «Хийу» (3 тысячи).

Хоть билеты и не покупал, но интересно, что на маленькую арену квитки стоили 10 евро, а на главную – 5. Так у них мелкие команды немного зарабатывают.

- И по этой же аккредитации ты проходил на матчи итальянской Серии D?

– Ехал туда на отдых, но, как уже говорил, узнавал о наличии матчей в этот период. Мой итальянский на уровне разговорника. Кое-как представился, объяснил, что я блогер из Беларуси, и меня пустили. А вообще, об итальянских матчах уже писал.

В 2017-м в Риме зашел в фан-шоп «Ромы». У меня под курткой была майка БАТЭ, показал работникам. Лишь единицы вспомнили о том противостоянии в ЛЧ, хотя это было всего двумя годами ранее.

Еще была забавная история. В Таллине жил в хостеле с ребятами из итальянского города Лечче. Долго рассказывал им про белоруса Сергея Алейникова, который играл в Италии и в частности в «Лечче». Они о нем не знали, вбили имя и фамилию в итальянскую википедию, нашли статью, почитали. Потом подходили, улыбались и извинялись. Парни молодые, один из них сказал: «Когда Алейников играл, я был очень маленьким».

- Перед началом еврокубковой кампании БАТЭ ты попал на товарищеский матч «Шинник» – «Алашкерт».

– Тогда уже прошла жеребьевка ЛЧ. И все понимали, что попадаем либо на андоррскую «Санта-Колому», либо на «Алашкерт». Исходя из рейтингов, стало ясно, кто фаворит в этой паре. Мы с приятелем узнали о сборе «Шинника» и о товарищеском матче с «Алашкертом» на полях федерации. Решили сходить. За встречей следили Ермакович, Бага и еще парочку ребят из БАТЭ, стоявшие на расстоянии. Тогда мало кто ожидал таких сложностей в этом противостоянии. Вообще, в 2016-м и в начале 2017-го борисовчане порой подходили к поединкам с шапкозакидательским настроем, и первый матч с «Алашкертом» – это история из этого разряда. Но ответка расставила все по своим местам.

- В конце 2016-го ты поехал в Белосток на встречу «Ягеллонии» и «Вислы», где играет Кривец.

– Это был уже второй матч «Ягеллонии» для меня. Когда впервые приехал в Белосток, мне хотелось узнать, что такое польский футбол и антураж. А в 2016-м, в декабре, недалеко от Беларуси везде сезон уже закончился. Я посмотрел: «О, Белосток». Виза и карточка болельщика у меня были. Приехал. Знал, что меня ожидает: вкусное пиво, сосиски и шумные фаны. Все понравилось. Считаю, по уровню игры белорусский футбол сильнее польского. Но в организации работы за полем, особенно на фанатском секторе, у нас ничего подобного нет, хотя в брестском «Динамо» пошло движение.

- Из всех стран, которые ты посетил, какая тебе больше всего понравилась?

– Мне понравились Канарские острова. Был там с друзьями в 2015-м. Чуть ли не уговаривал ребят тогда съездить на матч «Тенерифе» в сегунде. В принципе, им понравилось. Посмотрели, как испанцы болеют – пенсионеров, кстати, было очень много.

Много людей из бывшего СССР обитает на Канарах, в том числе из Беларуси. Там 16 климатических зон. Каждый может выбрать себе по душе.

- Ты коллекционируешь что-нибудь? Атрибутику или билеты, например.

– Да не, в детстве было. По телевизору в 80-е был чемпионат СССР и еврокубки – и все. Остальное читали в каких-то ежегодниках. Все записывали.

Далее мое поколение росло на «Прессболе». Каждый вторник мы бежали в киоск за газетой. Когда Алейников уехал в Италию, искали отчеты. Если сейчас случайно натыкаешься в интернете на те матчи, интересно посмотреть. Есть один мем прикольный, смотри :).

А сейчас фотографии остаются с матчей, и мне этого хватает.

- Как много денег в году ты тратишь на футбол?

– Не считаю, да и не хочу. Футбол – это бесценно.

- За какими видами спорта следишь, кроме футбола?

– Нет времени читать о других видах спорта. Хотя в 2016-м ездил в Польшу на чемпионат Европы по гандболу. Слежу за нашей сборной и СКА. А вот на «Минск-Арене», честно скажу, был один раз – на гандбольной ЛЧ, когда играли минское «Динамо» и «Барселона» с Сергеем Рутенко. Хоккей там я просто не видел и как-то не воспринимаю. Хотя в детстве играл каждую зиму.

В 2014-м, когда у нас проходил чемпионат мира, ко мне попал билет на четвертьфинал, но тогда еще было непонятно, кто туда выйдет. По итогу стало ясно, что сыграют Беларусь со Швецией. Идти туда не хотел. Выложил объявление на Onliner, что продаю по номиналу. Всякие типы звонили, у многих по голосам прослеживалось, что они из органов. Позвонила девочка, еще удивилась, что я продаю по номиналу. Говорю: «Мне без разницы, у меня пакет на Лигу чемпионов намечается». Я его благополучно продал и вырученные деньги отложил. В августе купил билеты на БАТЭ в ЛЧ.

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- Кто твой любимый футболист?

– Хм, Игорь Стасевич. Встретились с ним однажды в цветочном магазине в Борисове. Было это 8 марта. Одно время он учился в борисовском колледже, у нас с ним родственные специальности. Немного поговорили, купили по букету для своих мам и разошлись.

- Что дал тебе футбол?

– Друзей. С кем-то мы просто общаемся, с кем-то встречаемся на футболе – особенно на «Камвольщике». Это Мартин, Леша Важник, Саша Голенчук, Рома Скай Волк, множество ребят из БАТЭ и другие. Вообще, за 2 года посещения футбола в Минске я заметил четкую прослойку людей, которые ходят почти на все игры – это человек 30-50. Уверен, что они не намного меньше матчей посетили, чем я.

Кроме того, футбол – это не только матчи. Были и посещения презентаций формы БАТЭ, их открытые тренировки и встречи с болельщиками, ряд открытых тренировок сборной и забавный матч между «Крумкачамі» и «Литвинами» из американского футбола.

- Какие у тебя планы?

– Собираюсь отправиться на чемпионат мира. Без разницы на кого – главное доехать. Но желательно куда-нибудь поближе: Москва, Питер, Калининград.