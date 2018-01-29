В Новополоцке закроют треснувший Калининский мост 1 29.01.2018, 21:25

Фото: belta.by

Мост будет закрыт для транспорта массой более 5 тонн.

В Новополоцке на треснувшем Калининском мосту через Западную Двину с 30 января закроют движение для транспорта массой свыше 5 тонн — грузовиков и автобусов-«гармошек». Об этом сообщает сайт предприятия «Витебскавтодор».

Напомним, ранее на мосту, где обнаружили трещину шириной 1,7 мм, установили знаки, запрещающие движение транспорта массой выше 38 тонн. Проезжающие автомобили должны соблюдать дистанцию в 70 метров. За тем, как водители соблюдают эти правила, ведут видеонаблюдение.

Возле моста идут подготовительные работы, чтобы начать строительство временной страховочной опоры.

Легковые авто, маршрутки и небольшие автобусы будут ездить, как и прежде.

Мост через Западную Двину на подъезде к Новополоцку от дороги Р20 протяженностью около 270 метров в народе называют Калининским. Сооружение построили в 1962 году, отремонтировали — в 2000-м.